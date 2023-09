Отбелязваме Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия

О рганизацията на обединените нации отбелязва всяка година 26 септември като Международен ден за пълно премахване на ядрените оръжия. Целта на деня е да се повиши осведомеността на обществото за заплахата за човечеството от ядрените оръжия и необходимостта от пълното им премахване. Датата предоставя възможност да се образоват обществеността и нейните лидери за реалните ползи от премахването на такива оръжия и социалните и икономическите разходи за поддържането им.

Резолюцията на Общото събрание на ООН, установяваща деня, също призовава за напредък по конвенция за ядрени оръжия – глобален договор, включващ ядрените въоръжени държави в забраната и премахването на ядрените оръжия под строг и ефективен международен контрол.

26 септември е и годишнина от инцидента през 1983 г., когато ядрената война почти започна поради неизправности в съветската система за ранно предупреждение за ядрени оръжия, която погрешно засече нападение с балистични ракети на САЩ срещу Москва. Инцидентът е графично представен в наградената документална драма „Човекът, който спаси света“.

Achieving global nuclear disarmament is a core objective of the work of the United Nations. Find out more on Tuesday's International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons: https://t.co/GhGYbp3F2h pic.twitter.com/lsjsGPy656

История на Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия 2023 г.

През 1946 г. първата резолюция на Общото събрание установява, че Комисията за атомна енергия има мандата да прави конкретни предложения за контрола на ядрената енергия и премахването не само на атомни оръжия, но и на всички други основни оръжия, адаптирани към масово унищожение.

Общото събрание одобрява целта за всеобщо и пълно разоръжаване през 1959 г. Първата специална сесия на Общото събрание, посветена на разоръжаването, проведена през 1978 г., освен това признава, че ядреното разоръжаване трябва да бъде приоритетна цел.

Today marks the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons.



As I told the United Nations General Assembly last week, Australia is committed to a world without nuclear weapons. We all must work harder, together, to achieve this ambition. pic.twitter.com/3d5v9lGGnY