Отбелязваме Международния ден на свободата и солидарността

Н а 31 август се отбелязва Международният ден на свободата и солидарността. Празникът е обявен с декларация, приета на 31 август 2005 г. в полския град Гданск по повод 25-ата годишнина от създаването в Полша на профсъюз „Солидарност".

Отбелязва се с решение на Европейския парламент от 28 септември 2005 г.

Every year on 31 August, we celebrate the anniversary of the signing of the August Agreements. Today is the 42nd anniversary of that event. The main celebrations to mark Solidarity and Freedom Day are taking place today in Gdańsk. pic.twitter.com/hJQRACv7J7