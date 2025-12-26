Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Южнокорейски специален прокурор поиска присъда от 10 г. затвор за бившия президент Юн Сук-йол по обвинения, които включват възпрепятстване на опитите да бъде задържан след неуспешния му опит за въвеждане на военно положение, предаде Йонхап.

Нови обвинения срещу бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол

Юн обяви военно положение на 3 декември 2024 г., като заяви, че тази мярка е необходима, за да се противодейства на "антидържавната" либерална опозиция, която контролира парламента, припомня Ройтерс. Часове по-късно депутати успяха да пробият военната и полицейска блокада на парламента и единодушно гласуваха за отмяна на военното положение.

Смъртна присъда или доживотен затвор грозят сваления президент на Южна Корея

Прокуратурата обвини Юн в опит да спре служителите на реда, които се опитаха го задържат в президентския комплекс през януари. В крайна сметка Юн беше арестуван и отстранен от президентския пост чрез импийчмънт.

Срещу Юн са повдигнати още няколко обвинения, включително в бунт, който се наказва с доживотен затвор или смърт.