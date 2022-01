От офиса на Борис Джонсън се извини за парти в навечерието на погребението на принц Филип

К анцеларията на британския министър-председател Борис Джонсън се извини на кралското семейство за провеждането на парти на "Даунинг стрийт" 10 през април миналата година в навечерието на погребението на принц Филип, предадоха световните агенции.

Скандал във Великобритания: Борис Джонсън призна, че е нарушил локдауна през 2020 г.

Празненството, организирано за изпращане на оттеглящия се от поста си говорител на премиерския екип Джеймс Слак, е поредното събиране на "Даунинг стрийт" 10, което буди подозрения в нарушаване на закона.

The PM “has apologised, I think we now need to move on”



As reports emerge of an event held at No 10 on the eve of the Duke of Edinburgh’s funeral, Foreign Secretary Liz Truss gives her backing to Boris Johnsonhttps://t.co/CwmQ7og0Hw pic.twitter.com/6XCi03bu1X — BBC Politics (@BBCPolitics) January 14, 2022

По-рано тази седмица британският премиер се извини за това, че през май 2020 г., докато страната беше в строг локдаун, е присъствал на събиране в градината на "Даунинг стрийт".

Говорителят на Джонсън, Джейми Дейвис, каза, че по време на прощалното парти в чест на Слак министър-председателят е бил в провинциалната си резиденция "Чекърс".

Правителството признава, че празненството е предизвикало "голям обществен гняв" и канцеларията на премиера поднесе извиненията си на Бъкингамския дворец, съобщи Дейвис.

The UK government has apologized for alcohol-fueled gatherings at 10 Downing Street held on the night before Prince Philip's funeral last April, a time when the nation was in official mourning and under lockdown. https://t.co/oZrymcUbQ5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 14, 2022

"Много е жалко", добави той, "че партито се състоя в ден на национален траур".

Този факт предизвика много реакции във Великобритания. След нощ, прекарана от служителите на "Даунинг стрийт" в пиене и танци, на следващия ден в замъка Уиндзор овдовялата кралица Елизабет Втора седна сама на първия ред в църквата, в която се проведе службата за погребението на съпруга ѝ принц Филип.

Downing Street has failed to deny reports that two parties took place at Number 10 the night before Prince Philip's COVID-restricted funeral https://t.co/z3px68qFAU — Sky News (@SkyNews) January 13, 2022

Поведението на кралицата бе възприето като символ на строгостта на ограниченията срещу разпространението на коронавируса в Обединеното кралство, отбелязва АП.

На британския премиер може да не му се наложи да се изправи пред избирателите до следващите редовни парламентарни избори през 2024 г. Чуват се обаче мнения, че управляващата Консервативна партия трябва да се опита да го отстрани по-рано, ако прецени, че той е станал вреден за нея, отбелязва още АП.