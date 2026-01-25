Свят

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

25 януари 2026, 07:37
Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)
Източник: AP/БТА

Х иляди полети в САЩ, насрочени за уикенда, бяха отменени заради силна буря, връхлетяла много американски щати и причинила транспортен хаос, прекъсвайки електрозахранването и блокирайки основни пътища в събота, информира Асошиейтед прес.

Източник: AP/БТА

Около 140 милиона души, или повече от 40 процента от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия в редица щати.

Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, каза метеорологът Алисън Санторели.

Източник: AP/БТА

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в много щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

„Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно“, призова тя.

Източник: AP/БТА

Докато екипи в някои южни щати започнаха да работят за възстановяване на повредените електропроводи, в събота властите в някои източни щати издадоха последни предупреждения към жителите.

„Очакваме буря, каквато не сме виждали от години“, каза в събота губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил, като обяви ограничения за движението на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 35 мили в час (56 км/ч) по магистралите. „Това е подходящ уикенд, за да останете вкъщи“, каза тя.

Източник: AP/БТА

Според синоптици щетите от лошото време, особено в районите, засегнати от заледявания, могат да се сравнят с тези от ураган.

Около 120 000 прекъсвания на електрозахранването са били регистрирани в събота, включително около 50 000 в Тексас и Луизиана, сочат данните на специализирания уебсайт poweroutage.us.

Според уебсайта за проследяване на въздушния трафик „ФлайтАуеър“ (FlightAware) около 13 000 полета са отменени този уикенд в САЩ.

Източник: AP/БТА

Всички полети на международното летище в Оклахома в събота, както и в неделя сутринта са отменени.

На международното летище „Далас/Форт Уърт“, което е основен транспортен възел, в събота бяха отменени над 700 излитащи полета и почти толкова кацащи.

Нарушенията на трафика имаше и на летищата в Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина.

Почти всички излитащи полети от летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон, насрочени за неделя, също са отменени.

Източник: AP/БТА

Властите в Джорджия посъветваха хората в северните райони на щата да не пътуват и да бъдат подготвени с провизии за поне 48 часа.

Джорджия може да бъде засегната от „вероятно най-голямата ледена буря от повече от десетилетие“, последвана от необичайно ниски температури, каза старши държавният метеоролог Уил Ланкстън.

Екипите започнаха да третират магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени, заяви представителят на транспортната служба на Джорджия Ръсел Макмъри.

След като премина през южните щати, се очаква бурята да се насочи на североизток, като се предвижда да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън, посочиха още от американската метеорологична служба.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
САЩ буря сняг зима
Последвайте ни
Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород

Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 20 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 44 минути

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 1 час

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 10 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 10 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Любопитно Преди 11 часа

От бебешки фотосесии за милиони и засилена охрана до обвинения срещу родителите му – историята на Бруклин Бекъм поставя под въпрос тъмната страна на славата

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 13 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

България Преди 13 часа

Серията беше въведена през 2014 година, а повече от десетилетие по-късно възможните комбинации от символи са на път да се изчерпят

<p>Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис</p>

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Свят Преди 13 часа

По информация от здравните власти простреляният е 37-годишен мъж и той е починал от раните си

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Свят Преди 13 часа

Принц Бернхард и принцеса Анет от Нидерландия потвърдиха развода си. Бившата двойка сключи брак през 2000 г. и има три деца

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Свят Преди 14 часа

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 14 часа

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Приключи вторият кръг от преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 14 часа

Говорител на правителството на ОАЕ заяви днес, че преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Тръмп заплаши Канада със 100% мита

Свят Преди 15 часа

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

България Преди 15 часа

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Свят Преди 15 часа

Проби от косата и кръвта на Гюнгьор са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

25 януари – празник за хората, които носят мъдрост в името си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 януари, неделя

Edna.bg

Алкарас срази Пол след здрава битка за нов 1/4-финал на Austrsalian Open

Gong.bg

Левски излиза срещу словаци в последната си контрола в Турция

Gong.bg

Жълт код за опасни поледици в неделя

Nova.bg

Началото на седмицата идва с валежи

Nova.bg