Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Е жедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите. Термини като „радиочестотно излъчване“ могат да бъдат плашещи, но не е чак толкова страшно. Разгледахме колко безопасни са металотърсачите в търговските центрове и микровълновите печки и кой трябва да бъде по-внимателен с тях.

Йонизираща радиация. Вид енергия, която може да избие електрони от атомите и да промени ДНК. Счита се за потенциално опасна, въпреки че хората редовно се сблъскват с нея във фонов режим. Източници на радиация в малки дози включват почвата, водата и растенията. Дозите от медицинско оборудване, като рентгенови лъчи или компютърна томография, са значително по-високи, но са строго контролирани.

Нейонизиращо. Вид електромагнитно лъчение, което не е способно да отстранява електрони от атоми или да уврежда ДНК, но може да причини молекулярни вибрации и нагряване. Нейонизиращото лъчение включва радиовълни, микровълни, инфрачервено лъчение, видима светлина и части от ултравиолетовия спектър.

Рамки за металотърсачи

Те създават нискочестотно магнитно поле, което им позволява да откриват метали. Металотърсачите работят на честоти, които имат минимално въздействие върху тъканите. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ заявява, че тези контури излъчват по-малко енергия от мобилен телефон.

Междувременно Световната здравна организация анализира приблизително 25 000 научни статии и заключи, че няма причина да се смята, че електромагнитните полета с нисък интензитет имат отрицателно въздействие върху хората.

Клетъчни кули

Радиоантените и Wi-Fi генерират радиочестотна нейонизираща радиация. Тя не причинява ДНК мутации като рентгеновите лъчи, но при много високи нива може да нагрява телесните тъкани. Американското дружество за борба с рака обаче подчертава, че радиацията от комуникационните кули е стотици и хиляди пъти по-ниска от безопасните граници. Малко вероятно е човек да получи опасна доза радиация, просто като стои близо до кула.

Експерименти върху мишки, проведени от Националната токсикологична програма на САЩ и Института Рамацини в Италия, показват, че излагането на високи дози радиочестотна радиация от раждането може да увеличи риска от сърдечни, мозъчни и надбъбречни тумори. Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) обаче заключи, че тези данни са недостатъчни, за да се направят заключения относно способността на радиочестотната енергия да причинява рак при хората.

5G

Клетъчните мрежи от пето поколение използват по-високи честоти, което им позволява да предават повече данни за по-кратко време. Принципът на действие обаче остава същият: радиовълните в 5G мрежите се класифицират като нейонизиращо лъчение на безопасно ниво. Няма доказателства , че те представляват по-голям или по-малък риск от други технологии.

Микровълнови печки

Може би най-демонизираният домакински уред, микровълновите печки, работят с нейонизиращо електромагнитно лъчение – микровълни. Те карат молекулите да вибрират (което е това, което загрява храната), но не увреждат химичните връзки. Следователно, храната не става радиоактивна след микровълнова фурна. Микровълновите печки могат да причинят изгаряния и катаракта, но това изисква големи дози директно лъчение. Фурните не са проектирани да издържат на толкова висока доза.

Когато вратата се отвори, микровълновата фурна се изключва – това е задължително изискване. Неизправните или повредени микровълнови фурни могат да изпускат малко количество енергия. Микровълновата енергия намалява рязко с разстоянието от източника. Ако изтичането е 5 миливата на квадратен сантиметър (максимално допустимото ниво) на 5 сантиметра от микровълновата, то ще бъде 100 пъти по-ниско на 50 сантиметра – доза, която е пренебрежимо малка. Поради това Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва да не се стои пред микровълновата, докато тя работи.

Изключение от правилото

Нейонизиращото лъчение може да бъде опасно за хора с пейсмейкъри. Металотърсачите и охранителните екрани в търговските центрове могат да повлияят на устройството. Поради това Американската сърдечна асоциация препоръчва пациентите да избягват да стоят близо до металотърсачи по-дълго от необходимото и, ако е възможно, да поискат ръчно търсене.

В крайна сметка: Клетъчните кули и микровълновите печки са безопасни

Радиацията от клетъчните кули не е опасна на нива, с които се сблъсква обикновеният човек. Микровълновите фурни не правят храната опасна. Стига да не се облягате на фурната, микровълновото лъчение ще бъде минимално и безопасно. Контурите на металотърсачите са безопасни, но хората с пейсмейкъри трябва да бъдат внимателни, когато ги използват. Електромагнитното лъчение може да причини смущения и неизправности.