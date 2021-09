Почитат принц Филип с документален филм

Д ецата и порасналите внуци на съпруга на британската кралица Елизабет II принц Филип се събират в нов документален филм, съобщи Фимейл фърст.

Херцогът на Единбург, който почина през април два месеца преди да навърши 100 години, ще бъде почетен в едночасово предаване на Би Би Си. В документалния филм най-близките членове на семейството на принц Филип ще споделят своите спомени и лични размисли за него.

В продукцията участват принц Хари, който заедно със съпругата си Меган Маркъл миналата година се отказа от задълженията си като високопоставен член на кралското семейство и замина за САЩ, и принц Андрю, оттеглил се от публичните си задължения заради скандала с Джефри Епстийн.

Prince Harry and Prince William may be reunited by Prince Philip film – ‘May be a spark’ https://t.co/GWpgbWMd5r