Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

24 януари 2026, 22:38
Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума
Източник: iStock/Getty Images

Т ърсенето на секс работнички в Давос е нараснало драстично по време на тазгодишния Световен икономически форум. Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени, пише New York Post.

Очевидното отношение на световния елит към максимална концентрация на работа, съчетана с още по-интензивни забавления, ясно личи от рязко нарасналото търсене на ескорт услуги в швейцарския курорт. Именно там, по време на форума, световни лидери, главни изпълнителни директори на големи технологични компании и богати магнати масово са отправяли заявки за секс работнички. Това показват данни на швейцарската платформа за запознанства и еротични услуги Titt4Tat.

Според информация на швейцарското издание 20 Minutes, заявките за еротични услуги са скочили до 79 само на 19 януари – първия ден на Световния икономически форум. Това представлява ръст от изумителните 4000 процента. От Titt4Tat, която свързва секс работници с потенциални клиенти, са заявили, че извън форума в Давос се регистрират средно по две резервации на ден през цялата година. В доклада се отбелязва още, че „особено висок“ е бил броят на потребителите от САЩ, Русия и Украйна.

Тази година рязко се е увеличило и търсенето на чернокожи жени. По информация на регионалния френски вестник La Dépêche, сред секс работничките е имало студентки, учителки и пътешественички, които са се надявали да изкарат няколко допълнителни долара от заможните участници във форума.

Въпреки че някои от присъстващите са плащали значителни суми за секс услуги, включително клиентът, който е купонясвал бурно с няколко ескорт компаньонки, разходите им далеч не са се изчерпвали дотук. Според публикациите те са поемали и други сериозни финансови тежести – за скъпи напитки, луксозни хотели и транспортни услуги, които традиционно съпътстват престоя в Давос по време на Световния икономически форум.



