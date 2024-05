Осъдиха ирански режисьор, победител на "Берлинале" на бой с камшик и 8 години затвор

П опулярният ирански режисьор Мохамад Росалуф е осъден на удари с камшик, затвор и глоба, разкри адвокатът му Бабак Пакня.

Той публикува пост в социалната мрежа X, в който пише, че съд в Техеран е осъдил 52-годишния творец на 8 години затвор (пет трябва да бъдат излежани), а към това следва да изтърпи и удари с камшик плюс глоба в неуточнен размер.

Iran Sentences Director Mohammad Rasoulof to 8 Years in Prison and Flogging Days Before His New Film Premieres at Cannes https://t.co/41RRYmXU0O