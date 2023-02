Как осъден на доживотен затвор уби две жени близо до Катания

И талианският министър на правосъдието Карло Нордио разпореди спешна проверка на причините, поради които осъден на доживотен затвор е бил пуснат в отпуск, по време на който е убил две жени близо до Катания, а после се самоубил, съобщи италианската агенция АНСА.

Салваторе Ла Мота, на 63 години, излежавал в затвора Аугуста близо до Сиракуза, южно от Катания, доживотна присъда за връзки с мафията и убийство. Той получил едноседмичен затворнически отпуск за добро поведение.

В събота, последния ден от отпуска му, Ла Мота убил в град Рипосто 48-годишната Кармелина Марино и 50-годишната Санта Касторина.

Марино е била застреляна в автомобил на крайбрежния булевард "Пагано", а Касторина на централна улица. След това мъжът насочил оръжието към себе си и се самоубил.

CHI HA ARMATO LA MANO DI SALVATORE LA MOTTA❓“VOLEVA COSTITUIRSI POI SI È SPARATO ALLA TESTA” 3 MORTI - Colpi di pistola: una 48enne trovata in macchina, una cinquantenne sul marciapiede. L'assassino era legato al clan Santapaola.

Un fermato per concorso in omicidio - ... pic.twitter.com/wTTE93ArYF