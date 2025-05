Освобождаването на заподозрения по случая „Мади“ е отложено – ето защо

Г лавният заподозрян за изчезването на Маделин Маккан – германецът Кристиан Брюкнер, който в момента излежава присъда за изнасилване – няма да бъде освободен от затвора в Германия в първоначално обявения срок. Това съобщи неговият адвокат.

48-годишният Брюкнер беше осъден за изнасилването на 72-годишна американска туристка в Португалия през 2005 г. Планираше се той да бъде освободен през септември, но според нова информация това може да се отложи за началото на следващата година.

До момента той не е официално обвинен по делото „Маккан“ и отрича каквото и да е участие в изчезването на тригодишната Маделин през 2007 г.

При напускането на съдебната зала в Долна Саксония репортер на BBC News го попита дали е отвлякъл и убил детето. Брюкнер отказа коментар.

Изчезването на Мади по време на семейна почивка в курорта Прая да Луж, Португалия, остава едно от най-отразяваните и все още неразкрити случаи на изчезнали деца в света.

Според адвоката на Брюкнер, Филип Маркорт, забавянето на освобождаването му се дължи на неплатена глоба, която неговият клиент вероятно няма да може да покрие.

„Вероятно ще бъде освободен около февруари“, каза Маркорт пред BBC.

Прокурор, ангажиран с делото „Маккан срещу Брюкнер“, заяви пред BBC, че „заместваща присъда лишаване от свобода“ поради неплатена глоба от 1446 евро ще удължи престоя му в затвора поне до началото на януари.

Затворнически служител също е потвърдил, че освобождаването на Брюкнер ще бъде отложено. Ако обаче глобата бъде платена, е възможно той все пак да бъде освободен през септември.

Наскоро Брюкнер се яви в съда в Лерте, където беше обвинен в обида на служителка от затвора Зенде по време на среща през март 2024 г.

