Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

К рал Чарлз III предложи рядка актуализация за здравословното си състояние по време на последния си кралски ангажимент, като в момента лечението му от неназована форма на рак продължава, пише списание PEOPLE.

На 3 септември 76-годишният крал говори с пациент с рак на име Матю Шинда за това как се чувства в университетската болница Мидланд Метрополитън в Сметуик. Монархът посети болницата, за да открие официално новия медицински център и да се срещне там с персонал, пациенти и доброволци.

Според списание Hello! Кралят каза на 73-годишния Шинда:

„Не съм много зле“,

когато го попитаха за възстановяването му.

Би Би Си съобщи, че Шинда, който се лекува от рак на простатата, е разговарял с крал Чарлз за забавянията, през които е преминал при получаването на диагнозата.

„Много съжалявам за това, толкова е разочароващо“, каза кралят, според изданието. „Половината от проблема е да се открие навреме, нали?“, каза крал Чарлз. По-късно той добави: „Страхотното нещо, според мен, е, че те стават все по-добри в справянето с тези неща. Винаги има надежда по-нататък“.

Кралят не говори често за здравето си и този коментар не беше единственият, който той направи за собственото си благополучие в болницата Midland Metropolitan University в сряда.

Монархът се срещна с 85-годишната Жаклин Пейдж в едно от отделенията за остри грижи за възрастни хора на болницата, където тя му каза, че се „изтощава“. Шегувайки се, крал Чарлз отговори: „Знам, това е ужасното нещо, както вече откривам.

Частите не работят толкова добре, когато преминеш 70-те“.

Крал Чарлз ще навърши 77 години през ноември, близо две години след като Бъкингамският дворец обяви, че е диагностициран с рак и е започнал лечение.

През февруари 2024 г. дворецът сподели, че кралят е диагностициран с рак и е започнал лечение. През януари същата година е претърпял процедура за лечение на доброкачествена уголемена простата, но говорител уточни, че няма рак на простатата.

Кралят последва съвета на лекарите и отложи работата си, свързана с обществени ангажименти за три месеца, но продължи да се занимава с държавни дела и документи зад кулисите. Той възобнови работата си през април 2024 г., а източници от двореца съобщиха преди Коледа, че лечението му ще продължи и тази година.

На 27 март дворецът обяви, че кралят е бил за кратко хоспитализиран след нежелана реакция от рутинното му лечение за рак. От офиса му съобщиха, че е бил приет в Лондонската клиника (където е претърпял операция на простатата през 2024 г.), след като е получил

„временни странични ефекти, които са изисквали кратък период на наблюдение в болница“.

Източници казаха, че подобни неуспехи не са необичайни, а кралски източник описа страха като „най-малката пречка по пътя, която се движи в правилната посока“. Кралят изчисти календара си и се върна на работа следващата седмица и оттогава с пълен с ангажименти график.

Посещението на крал Чарлз в университетската болница „Мидланд Метрополитън“ беше ангажимент, който беше отложен след кратката му хоспитализация на 27 март, и той поднесе извиненията си по време на посещението си в сряда. „Съжалявам, че не дойдох тук преди няколко месеца“, каза кралят на персонала по време на посещението си.