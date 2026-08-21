Свят

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Чартърната машина се е разбила при заход за кацане близо до отдалечена радарна станция

21 август 2026, 09:52
Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска
Източник: БТА
  • Самолет с осем души на борда, двама пилоти и шестима пътници, се е разбил край отдалечена радарна станция в Западна Аляска, като всички на борда са загинали.
  • Катастрофата е станала при заход за кацане на летището на радарната станция на нос Нюуенъм, на около 725 км западно от Анкоридж.
  • Американската армия определи инцидента като тежка загуба, а причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Вижте отломки от изчезналия над Аляска самолет (СНИМКИ)

Чартърен полет с осем души на борда се разби близо до отдалечена радарна станция в Западна Аляска. Всички в самолета са загинали, съобщи американската армия, цитирана от Асошиейтед прес.

Катастрофата е станала на летището на радарна станция с голям обсег на нос Нюуенъм, на 725 км западно от столицата на Аляска Анкоридж.

"Това е тежка загуба за нашата армия, в която всички ние сме като едно семейство, и за общностите, на които служим", заяви ген. Робърт Дейвис, командир на силите на САЩ в Аляска.

По-рано от щатското поделение в Аляска на Националната служба за транспортна безопасност на САЩ съобщиха, че на борда на машината е имало двама пилоти и шестима пътници. Самолетът е излетял от Аляска и се предполага, че се е разбил при заход за кацане на нос Нюенъм.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
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