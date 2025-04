Орбан готви закон срещу блокиране на мостове по време на протести

П равителството в Унгария планира да представи закон, забраняващ на протестиращите да блокират мостове, за да защити правата на тези, които не протестират, заяви днес унгарският министър-председател Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Мостовете, особено в разположената на река Дунав столица Будапеща, се превърнаха в централно място на антиправителствените протести през последните години, в опит на демонстрантите да постигнат своите искания.

Във вторник хиляди хора излязоха на демонстрация на моста "Ержебет" в Будапеща, за да протестират срещу закон, който има за цел да забрани ежегодния парад "Прайд" на организации на ЛГБТ+ и който неговите критици смятат за част от по-широки репресии срещу демократичните свободи преди парламентарните избори догодина.

💥🇭🇺 Police have given up guarding Budapest’s Liberty Bridge as anti-government protesters shut down traffic on four major bridges, rallying against Orbán’s new law curbing freedom of assembly and banning the Pride march. They vow to escalate with a 24-hour shutdown next week. pic.twitter.com/Q7EOqoYS6T

Управлението на Орбан е застрашено от набираща сила опозиционна партия. Премиерът изрази критика срещу общността ЛГБТ+ и обеща да ограничи чуждестранното финансиране на независими медии и неправителствени организации в Унгария.

"Свободата на събранията е важна ..., но не е нормално в същото време хиляди или десетки хиляди да стоят в задръстване", каза Орбан в интервю за държавното радио.

Орбан, който е на власт от 2010 г., каза, че новият закон е необходим, за да се предотвратят блокадите на мостове, тъй като в момента съдебно решение позволява провеждането им.

Many people ask (fully rightly so) what is happening in Hungary 🇭🇺 after last night, when the anti-Orban protesters could manage to show immense strength and manage the police to withdraw and occupied 4 bridges.



Another 24-hour long‼️ protest is announced for next week pic.twitter.com/Yf6UYgKXFk