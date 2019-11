Бебе орангутан от критично застрашен вид се роди в Англия

Б ебе от критично застрашения вид суматрански орангутани се роди в зоологическа градина в Англия.

Момченцето се появи на бял свят благодарение на майка си Субис на 14 ноември в 16:30 часа местно време, предават от Deeside.

В момента служителите на зоопарка са в процес на избиране на име за малкото бебе, което от самото си раждане не се е отделяло от майчината прегръдка.

RT @BBCBreakfast: 💕 An endangered Sumatran orangutan has been born at @chesterzoo 😍 pic.twitter.com/g0tWa51kv8

