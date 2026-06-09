Свят

Извънредна ситуация в небето: Пътнически самолет кацна аварийно заради пукнато предно стъкло

Полетът от Нормандските острови към Манчестър се превърна в истинско изпитание, след като пилотите бяха принудени да сменят курса рязко на юг. Екипажът е реагирал светкавично и е приземил витловия самолет в Саутхемптън, а от авиокомпанията успокоиха, че всички пътници са невредими

9 юни 2026, 13:40
Извънредна ситуация в небето: Пътнически самолет кацна аварийно заради пукнато предно стъкло
Източник: Георги Димитров/Vesti

П ътнически самолет бе принуден да извърши аварийно кацане в неделя, след как предното стъкло на пилотската кабина се пукна по време на полет. Инцидентът е станал с машина на авиокомпанията Aurigny, изпълняваща полет от летището в Гърнси (Нормандските острови) до Манчестър, Англия, съобщава People.

От авиокомпанията потвърдиха, че самолетът е бил пренасочен към летището в Саутхемптън „в резултат на пукнато предно стъкло, възникнало по време на полет“.

В официалното изявление се посочва още, че „полетният екипаж е извършил превантивно аварийно кацане“, което е изцяло в съответствие със „стандартните оперативни процедури“. От компанията допълват, че всички пътници и членове на екипажа на борда са „живи, здрави и в добро състояние“ след инцидента.

Aurigny е регионална авиокомпания, базирана в Гърнси (Нормандските острови, разположени близо до бреговете на Франция), която изпълнява полети до различни дестинации в Обединеното кралство и Франция.

От авиокомпанията добавиха, че е организиран автобусен транспорт, който да превози пътниците от Саутхемптън до крайната им дестинация в Манчестър с цел „минимизиране на неудобствата“. Обратният полет към Гърнси пък е бил изпълнен с друг, резервен самолет.

Според информация на изданието The Independent, полетът е бил изпълняван с機 ATR 72 – витлов самолет, който се използва предимно за кратки дестинации.

Данните от платформата за проследяване на полети FlightAware показват, че самолетът е излетял от летището в Гърнси около 17:18 ч. местно време.

По средата на пътя към Манчестър машината е направила широк обратен завой, сменяйки рязко курса на юг. Самолетът е кацнал успешно на летището в Саутхемптън в 18:08 ч. местно време, след около 50 минути прекарани във въздуха.

Подобни инциденти не са прецедент. Миналия месец самолет на Southwest Airlines също бе принуден да кацне извънредно в Тулса, Оклахома, след като предното стъкло на кабината на Boeing 737 се пукна по време на полет на близо 11 000 метра височина.

Тогава Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че полетът, който първоначално е пътувал за Мериленд, е бил пренасочен незабавно, след като екипажът е докладвал за сериозна пукнатина на стъклото.

Източник: People    
аварийно кацане пътнически самолет Aurigny въздушен инцидент предно стъкло полет Гърнси Манчестър Саутхемптън ATR 72
Последвайте ни
Камион блъсна дете в Пловдивско, то е в критично състояние

Камион блъсна дете в Пловдивско, то е в критично състояние

Опит за селфи с мечка в Румъния прати трима туристи в болница

Опит за селфи с мечка в Румъния прати трима туристи в болница

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Разкриха как шеф от ЦРУ е използвал фиктивна тайна операция за кражбата на 303 златни кюлчета

Разкриха как шеф от ЦРУ е използвал фиктивна тайна операция за кражбата на 303 златни кюлчета

Скритият разход „банкови такси

Скритият разход „банкови такси": как малките комисиони изяждат бюджета ви

pariteni.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 7 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 7 часа
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 6 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind са големите победители в Transform IT Awards 2026

Пощенска банка, Сирма Груп Холдинг и Ethermind са големите победители в Transform IT Awards 2026

Любопитно Преди 9 минути

Доверие-Брико получи специалната награда в петото юбилейно издание на конкурса за иновативни технологични проекти, организиран от А1 и Економедия

КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН отне лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“

България Преди 14 минути

Как се делят любовта, апартаментът и ипотеката? „Развод на кредит“ дава отговор!

Как се делят любовта, апартаментът и ипотеката? „Развод на кредит“ дава отговор!

Любопитно Преди 43 минути

Добре дошли в „Развод на кредит “– новата българска романтична комедия на режисьора Исидор Карадимов, която обещава да ви разсмее на глас там, където обикновено ви се плаче

Димитър Стоянов

Димитър Стоянов обяви, че не се предвижда България да предоставя повече оръжие на Украйна

България Преди 45 минути

ДАНС и Военната прокуратура влизат в МО: Разкриха фалшиви гаранции за милиони, скрити анекси и „летаргия“ в армията

Джей Ди Ванс

Джей Ди Ванс сложи стилен кокошарник в резиденцията си

Любопитно Преди 49 минути

„Попаднах под Божията магия“: Антонио Бандерас с емоционално признание пред папа Лъв XIV

„Попаднах под Божията магия“: Антонио Бандерас с емоционално признание пред папа Лъв XIV

Любопитно Преди 56 минути

По време на историческото посещение на папа Лъв XIV в Испания, актьорът Антонио Бандерас изнесе трогателна реч пред 70-годишния понтифик. Събитието в Мадрид събра елита на страната и завърши с бурни овации на крака от хиляди вярващи

Новата опасна мода в TikTok: Протеиновата мания, която неусетно съсипва органите ни

Новата опасна мода в TikTok: Протеиновата мания, която неусетно съсипва органите ни

Любопитно Преди 1 час

Социалните мрежи превзе нов хит в уелнес културата – приемането на екстремно високи количества протеин с обещанието за бързо отслабване и перфектни мускули. Здравните експерти обаче алармират, че тази диетична крайност е опасна за здравето и може да нанесе трайни щети на тялото, като удари първо бъбреците

Макрон ухажва Китай с контакти от Г-7

Макрон ухажва Китай с контакти от Г-7

Свят Преди 1 час

Париж се стреми да намали напрежението и да насърчи диалога между западните държави и Пекин

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Любопитно Преди 1 час

Това Световно първенство по футбол ще бъде първото, в което домакинството се поделя от три страни - САЩ, Канада и Мексико. Традиционно турнирът се провежда само в една държава.

Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“

Филмова битка под знака на мистерията във „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

„Смърт край Нил“ се изправя срещу премиерата на „Имението Даунтън: Нова ера“ по KINO NOVA

<p>Фалстарт на делото за побоя над директора на полицията в Русе</p>

Отложиха за септември делото за побоя над директора на полицията в Русе

България Преди 1 час

Защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение

Няма „безопасно“ количество: И едно питие на ден отваря вратата за 10 вида рак

Няма „безопасно“ количество: И едно питие на ден отваря вратата за 10 вида рак

Любопитно Преди 1 час

Все по-често обаче изследванията показват, че когато става въпрос за алкохол, може да няма „безопасен“ праг на консумация. Нов всеобхватен преглед подчертава здравословните проблеми дори при малки количества алкохол

Мощна волтова дъга удари работник на жп гара край Бургас

Мощна волтова дъга удари работник на жп гара край Бургас

България Преди 1 час

Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние

Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

България Преди 2 часа

Проектът „Българската азбука“ е блокиран след възражение на държава членка, чиято самоличност не е публична.

„Проблем за 2 трилиона долара“: Може ли Тайван да фалира ЕС

„Проблем за 2 трилиона долара“: Може ли Тайван да фалира ЕС

Свят Преди 2 часа

Основната причина за тези драматични последици е, че Тайван произвежда 60% от най-модерните логически полупроводници в света, което го прави ключово звено във веригите за доставки на всяко съвременно производство

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

Плач на дете и заплахи за убийство заради няколко череши: Мъж прегази с кола детско колело в село Лесново (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

По случая вече е образувано досъдебно производство, а местната общност се вдига на протест в подкрепа на пострадалото семейство

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Жени Джаферович трансформира семейния ресторант, влезе в обувките на майстор

Edna.bg

Край на една от най-обсъжданите любовни истории: Ариана Гранде и Итън Слейтър се разделиха

Edna.bg

България се кандидатира за домакин на Евро 2036?

Gong.bg

Байерн води напреднали преговори за една от целите си

Gong.bg

Шефът на СДВР поема функциите на главен секретар на МВР

Nova.bg

След спор за череши: Мъж твърди, че друг е прегазил с колата си колелото на 9-годишната му дъщеря

Nova.bg