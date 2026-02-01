"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

К сан Брукс пък написа в The Guardian: "Забавлението не е заразително, гостите са кошмар, а два часа "Мелания" се усещат като чист, безкраен ад." Брукс добавя, че документалният филм "изглежда като позлатен боклукчийски римейк" на The Zone of Interest, покъртителна драма, съсредоточена върху нациста Рудолф Хьос. Това посочва AOL .

Брукс нарече филма и "обезсърчаващ" поглед към "Пепеляшка с копчести очи", която "посочва златни дрънкулки и дизайнерски рокли, ловко ни разсейвайки, докато съпругът ѝ и неговите приближени се готвят да демонтират Конституцията и да източат федералното правителство".

"Мелания" проследява първата дама в 20-те дни, предхождащи втората инаугурация на Доналд Тръмп след президентските избори през 2024 г. Рецензиите не само разгромяват филма заради некадърното му изпълнение, но и заради мътния му произход.

Миналата година Amazon MGM Studios обяви, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма. Това е сума, която един коментатор определи като "зашеметяващо" доказателство за политическа услуга с цел печелене на благоразположение.

Основателят на Amazon Джеф Безос през 2016 г. открито критикуваше Тръмп за това, че "заплашва с възмездие" опонентите си и "подкопава" американската демокрация, но след изборите през 2024 г. го похвали, а Amazon дари 1 милион долара за фонда на инаугурацията му.

Общата цена на продукцията от 75 милиона долара предизвика спекулации, че това може да е най-скъпият документален филм, пускан някога по кината. Рецензентът Робърт Хътън от The Critic се спира на това в своята оценка.

"Този филм се е случил, защото дори най-богатите имат от какво да се страхуват от съпруга на героинята", пише той. "Значението на "Мелания" не е толкова в съдържанието, колкото във факта, че изобщо съществува. Не е изключено той да се окаже доказателство в процедура по импийчмънт. А във всеки случай е важен документ за упадъка на американския обществен живот."

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Самият Тръмп похвали филма като "много важен" в четвъртък на премиерата във Вашингтон. Попитан от репортер на The New York Times за обвиненията, че Безос си купува благоволението му, Тръмп ги нарече "фалшиви новини".

Докато рейтингът на критиците в Rotten Tomatoes за "Мелания" е мрачен, потребителските оценки в събота следобед бяха много по-високи, цели 98 процента, и включваха твърдения като: "Мелания е прекрасен човек", "Това беше класическо изкуство" и "филмът не се опитва да внушава или убеждава". Скептици в социалните мрежи предположиха, че големият брой положителни фенски рецензии може да са фалшиви.

Боксофис анализаторите засега са разделени за финансовия успех на филма: The Hollywood Reporter прогнозира изненадващ старт от 8 милиона долара, но анализ на WIRED съобщава, че "Мелания" е разпродал едва две прожекции в цялата страна в петък.

Филмът е режисиран от Брет Ратнър, който през 2017 г. беше обвинен от най-малко шест жени в сексуален тормоз и неправомерно поведение.

Вижте в нашата галерия: Президентът на САЩ подкрепи Мелания на премиерата ѝ

[gallery]17225[/gallery]