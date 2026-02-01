Свят

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

Уилсън: Много сме окуражени от силния старт

1 февруари 2026, 23:16
„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците
Източник: Getty Images

Д окументалният филм „Мелания“ за първата дама в Белия дом спечели над 7 милиона долара при дебюта си този уикенд в кината в САЩ, което е най-високият начален приход за немузикален документален филм от повече от десетилетие насам, предава Си Ен Би Си.

„Много сме окуражени от силния старт и положителната реакция на публиката, като ранните боксофис приходи за „Мелания“ надминаха очакванията ни“, коментира Кевин Уилсън от Amazon MGM Studios, компанията, разпространяваща филма.

Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

„Този ​​импулс е важна първа стъпка в това, което виждаме като дълъг жизнен цикъл както за филма, така и за предстоящия документален сериал, който се простира далеч отвъд кинопрожекциите и вярваме, че ще бъде значителен обрат и за двете в наша полза,“ добави Уилсън.

Документалният филм за Мелания Тръмп беше придобит от технологичния гигант, който управлява стрийминг услугата Prime Video, за приблизително 40 милиона долара, като докладите сочат, че компанията е похарчила почти същата сума за маркетинг и реклама. Така че, въпреки оптимизма на Уилсън, е твърде малко вероятно филмът да излезе на печалба.

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Основаната аудитория през уикенда са били жени и зрители над 55 години, като двете демографски групи са формирали над 70% от продажбите на билети. Филмът се е представил много добре и в по-малките населени места, откъдето идват почти половината от приходите му, по данни на EntTelligence. Около 600 000 души са гледали историята на Мелания Тръмп през уикенда.

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Документалният филм се озова в центъра на политическата борба в САЩ. Либералните критици го определят като "пропаганда" и му дават едва 10% рейтинг от 20 рецензии в Rotten Tomatoes. В същото време обаче оценката на публиката, с над 500 ревюта, е 99% положителна.

Източник: CNBC    
Мелания Документален филм САЩ Боксофис приходи
Последвайте ни
Снегът блокира автомобили в Родопите

Снегът блокира автомобили в Родопите

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Оставка в Словакия заради досиетата на Епстийн

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

S-Class използва 50 000 светодиода, за да освети шест футболни игрища напред

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

Среща на генерали от САЩ и Израел, какво става с Иран

Свят Преди 1 час

Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, говори с Еял Замир

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

България Преди 3 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

Заплашиха с бомба в НДК

Заплашиха с бомба в НДК

България Преди 5 часа

Към момента не е извършена евакуация

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

България Преди 6 часа

Най-сигурният ориентир са ясният воден знак и защитната лента

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

България Преди 7 часа

Служителите на реда издирват извършителите

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

Свят Преди 7 часа

Мъск: Кажете ни дали имате нужда от други мерки!

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Пьотр Нестеров триумфира с титлата на сингъл в Тунис

Свят Преди 8 часа

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Русия удари родилен дом

Русия удари родилен дом

Свят Преди 8 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Свят Преди 8 часа

Мелони: Това са насилствени атаки, насочени срещу държавата и тези, които я представляват

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

България Преди 9 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Свят Преди 9 часа

Amazon MGM Studios обявиха, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма

<p>Карлос&nbsp;Алкарас с Кариерен шлем, Джокович ще почака за титла №25</p>

Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

Свят Преди 10 часа

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Свят Преди 10 часа

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Свят Преди 10 часа

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

<p>Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната</p>

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Свят Преди 10 часа

358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще, каза тя

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

България Преди 11 часа

Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г.

Всичко от днес

От мрежата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

“Бъркани яйца” със Захари Бахаров вече е факт

Edna.bg

Любов, която остава до края: историята на Катрин О’Хара и мъжа до нея

Edna.bg

Ювентус скочи в топ 4, неочакван герой зарадва "Старата госпожа"

Gong.bg

Десет от ПСЖ оглавиха Лига 1 след труден успех над Страсбург

Gong.bg

Предстои серия ледени дни

Nova.bg

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

Nova.bg