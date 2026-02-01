„Мелания“ с много силен старт в САЩ, ще победи ли критиците

Д окументалният филм „Мелания“ за първата дама в Белия дом спечели над 7 милиона долара при дебюта си този уикенд в кината в САЩ, което е най-високият начален приход за немузикален документален филм от повече от десетилетие насам, предава Си Ен Би Си.

„Много сме окуражени от силния старт и положителната реакция на публиката, като ранните боксофис приходи за „Мелания“ надминаха очакванията ни“, коментира Кевин Уилсън от Amazon MGM Studios, компанията, разпространяваща филма.

„Този ​​импулс е важна първа стъпка в това, което виждаме като дълъг жизнен цикъл както за филма, така и за предстоящия документален сериал, който се простира далеч отвъд кинопрожекциите и вярваме, че ще бъде значителен обрат и за двете в наша полза,“ добави Уилсън.

Документалният филм за Мелания Тръмп беше придобит от технологичния гигант, който управлява стрийминг услугата Prime Video, за приблизително 40 милиона долара, като докладите сочат, че компанията е похарчила почти същата сума за маркетинг и реклама. Така че, въпреки оптимизма на Уилсън, е твърде малко вероятно филмът да излезе на печалба.

Основаната аудитория през уикенда са били жени и зрители над 55 години, като двете демографски групи са формирали над 70% от продажбите на билети. Филмът се е представил много добре и в по-малките населени места, откъдето идват почти половината от приходите му, по данни на EntTelligence. Около 600 000 души са гледали историята на Мелания Тръмп през уикенда.

Документалният филм се озова в центъра на политическата борба в САЩ. Либералните критици го определят като "пропаганда" и му дават едва 10% рейтинг от 20 рецензии в Rotten Tomatoes. В същото време обаче оценката на публиката, с над 500 ревюта, е 99% положителна.