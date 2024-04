"Това е красноречив пример за двойните стандарти": ООН не осъди удара по Иран в Сирия

С АЩ, Великобритания и Франция се противопоставиха на внесена от Русия проектодекларация на Съвета за сигурност на ООН за осъждане на нападението срещу комплекса на иранското посолство в Сирия. Техеран обвини за атаката вашингтонския съюзник Израел, предаде Ройтерс.

Изявленията на 15-членния Съвет до медиите се договарят с единодушие. Дипломати казаха, че САЩ, подкрепени от Франция и Великобритания, са заявили пред колегите си в Съвета, че много от обстоятелствата около случилото се в понеделник в Дамаск все още са неизяснени и че на заседанието по въпроса във вторник не е бил постигнат консенсус между членовете на Съвета.

"Това е красноречив пример за двойните стандарти, прилагани от западната "тройка", и за техния фактически, а не само декларативен подход към реда и законността в международен контекст", заяви в социалната мрежа "Екс" руският постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски.

Експерти към ООН обвиниха Израел в издевателства над палестинки

Съветът за сигурност на Обединените нации в миналото е излизал с декларации, осъждащи нападения срещу дипломатически сгради. В сряда ЕС осъди удара с мотива, че неприкосновеността на териториите на дипломатическите и консулските сгради и на техните служители не бива да бъде нарушавана, и призова засегнатите страни към сдържаност.

САЩ заявиха, че все още не са потвърдили статута на поразеното здание в Дамаск, но добавиха, че ако се окаже, че действително става дума за дипломатически обект, това би било повод за безпокойство.

⚡️BREAKING



The United States, the United Kingdom and France did not condemn the Israeli air strikes on the Iranian consulate in Syria at the United Nations Security Council. pic.twitter.com/taH9a3gznO