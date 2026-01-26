Свят

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло

26 януари 2026, 09:01
Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло
Михаел Шумахер   
Източник: GettyImages

С едемкратният световен шампион във Формула 1, Михаел Шумахер, остава до голяма степен защитен от публичното внимание повече от десетилетие след тежък ски инцидент, който му причини травматично мозъчно увреждане.

Последните медийни публикации предлагат рядък поглед върху състоянието му, като предполагат, че той се придвижва с инвалидна количка и вече не е прикован към леглото, пише изданието International Business Times.

Тази информация привлече значително внимание, предвид статута на Шумахер като един от най-успешните и влиятелни пилоти в историята на спорта. След инцидента през декември 2013 г. семейството му строго контролира информацията за здравето му, като публикува само ограничени изявления и обезкуражава публичните спекулации.

Макар да няма официално медицинско съобщение, публикациите сочат, че Шумахер продължава да получава денонощни грижи в частни жилища, което отразява стабилно, но строго управлявано състояние, без индикации за завръщане към публичния живот.

Последни информации за състоянието на Шумахер

Според публикация на „Дейли Мейл“ (Daily Mail), се смята, че Шумахер е в състояние да седи изправен и да бъде придвижван из дома си с инвалидна количка, което представлява разлика спрямо по-ранни медийни описания, които предполагаха, че той е прикован към леглото.

Вестникът се позовава на източници, запознати с грижите за него, въпреки че не е предоставено независимо медицинско потвърждение на тази информация.

Смята се, че Шумахер разделя времето си между имоти в Швейцария и Испания, където е подпомаган от екип медицински специалисти под надзора на съпругата си Корина Шумахер. Не се съобщава той да е в състояние да ходи самостоятелно и продължава да има сериозни ограничения в комуникацията.

Семейството на Михаел Шумахер
10 снимки
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство
Михаел Шумахер семейство

Поверителност и ограничен достъп

След инцидента Шумахер не се е появявал публично и не са публикувани потвърдени негови снимки. Само малък кръг от членове на семейството и близки сътрудници имат разрешение да го посещават. Сред тях е бившият ръководител на отбора на Ferrari Жан Тод, който по-рано е заявявал, че Шумахер продължава да „се бори“, без да навлиза в подробности.

Подходът на семейството е бил оформен отчасти и от предишни опити за нарушаване на личното пространство на Шумахер. През последните години няколко лица бяха осъдени в Германия за опит за изнудване на семейството чрез използване на откраднати медицински данни и снимки, което допълнително засили решимостта на семейството да ограничи достъпа.

В публикациите се разглеждат и спекулации относно присъствието на Шумахер на семейни събития, включително сватбата на дъщеря му Джина през 2024 г. Според медийни информации той не е присъствал, противно на по-ранни слухове, въпреки че семейството не е коментирало въпроса пряко.

Продължаващ обществен интерес

Здравословното състояние на Шумахер остава обект на световен интерес заради рекорда му от 91 победи в стартове за Голямата награда и седем световни титли – постижения, които определиха цяла ера във Формула 1. Въпреки че Люис Хамилтън по-късно изравни броя на шампионските му титли, наследството на Шумахер продължава да отеква силно в спорта.

Последните публикации не сочат промяна в общото състояние на Шумахер, но предоставят контекст за начина, по който животът му в момента е организиран. Той е описван като стабилен, обгрижван у дома и защитен от публично излагане чрез строго контролиран кръг от подкрепа.

При липса на индикации, че семейството възнамерява да промени дългогодишната си политика на поверителност, бъдещите актуализации вероятно ще останат ограничени. Засега последните информации предлагат рядък поглед към обстоятелствата около Шумахер, като същевременно подчертават границите, които семейството му е поставило около възстановяването и личния му живот.

По темата

Източник: IBT, Daily Mail    
Михаел Шумахер Формула 1 здраве на Шумахер ски инцидент мозъчно увреждане инвалидна количка семейна поверителност грижи у дома световен шампион актуална информация
Последвайте ни
9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

pariteni.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 10 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 10 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 13 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

България Преди 31 минути

Какви са опасенията на потърпевшия и от какви злоупотреби се страхува?

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 43 минути

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

България Преди 1 час

Нападнатият твърди, че бившият кмет на града Мариян Цонев и синът му Георги са нападателите, а жертвата е бил свидетел срещу управника по дело за купуване на гласове

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 1 час

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 1 час

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 1 час

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Свят Преди 1 час

Причините за катастрофата се разследват

<p>Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Мадуро</p>

Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“

<p>Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално</p>

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал „в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов“

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Свят Преди 2 часа

Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега

Израел търси последния си заложник в Газа

Израел търси последния си заложник в Газа

Свят Преди 2 часа

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет

<p>Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер&nbsp;в Северно море</p>

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Свят Преди 2 часа

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

.

6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло

Любопитно Преди 3 часа

Цвеклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Любопитно Преди 3 часа

Норвежката тренировка 4×4 традиционно се използва от спортисти

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Любопитно Преди 3 часа

Диетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Свят Преди 3 часа

Докато либидото обикновено намалява с възрастта, учените откриха, че спадът при жените е много по-драматичен

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мъжът, който живее с лицето на Уил Смит и направи кариера от това!

Edna.bg

26 януари – ден на имена със силна символика и смисъл

Edna.bg

Венци Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона за стадион и бази

Gong.bg

Клуб от Бундеслигата отмъква голмайстора на efbet Лига?

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Нощна стрелба, силна музика и шум от бормашина: Години на съседски тормоз за семейството на музиканта Васил Гюров

Nova.bg