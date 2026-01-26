Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Д ве деца са загинали при пожар във врачанското село Липница, трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 90 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 63 пожара.

Вчера в Областния център при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца (РДПБЗН-Враца) е получен сигнал за пожар с на къща намираща се в село Липница, община Мизия. Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово. При инцидента са загинали две деца, близначки на 1 г. и 11 месеца.

Материални щети има при 26 пожара, от които 18 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 37 пожара.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 19 - при оказване на техническа помощ.

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.