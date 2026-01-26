Свят

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

26 януари 2026, 08:01

Източник: Istock

Б ившият премиер на Южна Корея И Хи-чхан почина на 73-годишна възраст в Хошимин по време на посещение във Виетнам, съобщи Ройтерс, като се позовава на виетнамското правителство.

И Хи-чхан беше начело на южнокорейското правителство в периода 2004 – 2006 г.

Той е починал вчера, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт.

Ройтерс го описва като политик ветеран и влиятелна фигура в прехода на Южна Корея към демокрация.

„Страната изгуби голям учител в историята на нашата демокрация. Той посвети живота си на защитата и развитието на демократичните ценности през турбулентната ни съвременна история“, заяви президентът на Южна Корея И Дже-мьон.

През 70-те години на миналия век И Хи-чхан е вкаран в затвора за лидерство на демократично движение. По-късно в политическата си кариера той е смятан за ловък политически стратег, който помага на четирима президенти либерали да стигнат до поста, включително на настоящия президент.

Бившият премиер пристигна във Виетнам в четвъртък за среща на комисия, която съветва правителството по въпросите на политиката към Южна Корея. И Хи-чхан беше цивилният ръководител на комисията, която е известна като Консултативен съвет за мирно обединение и в която участват членове както от Южна Корея, така и от чужбина.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
И Хичхан Бивш премиер Южна Корея Смърт Виетнам Демокрация Политик ветеран Политически стратег Консултативен съвет за мирно обединение Инфаркт
