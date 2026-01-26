Любопитно

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

26 януари 2026, 09:42
Източник: istock

К ратката дрямка се свързва с няколко ползи за здравето, като повишаване на креативността, подобряване на родителските умения и увеличаване на радостта – феномен, наречен „щастие от дрямка“, предаде New York Post

Сега ново изследване показва как мозъкът ни получава тласък от следобедната сиеста.

Предишни проучвания са показали, че кратката дрямка може да предотврати свиването на мозъка и да подобри когнитивната функция с напредването на възрастта.

И наскоро публикувано проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи – ефекти, за които преди се е смятало, че се проявяват само след пълноценен нощен сън.

След 45-минутна дрямка изследователите установиха, че синаптичните връзки в мозъка – връзките между нервните клетки – са успели да се възстановят и са били по-добре подготвени да приемат ново съдържание.

Мозъците ни са постоянно активни през целия ден и дори могат да достигнат точка на насищане, където способността им да учат нови неща намалява с течение на времето.

Въпреки това, всякакво количество почивка може да помогне на ума ни да се възстанови и да се рестартира, без да губи предишно усвоена информация.

Изследователите също така посочиха, че случайните проблеми със съня не причиняват автоматично спад в ученето или представянето.

Но има няколко съвета, които трябва да имате предвид, за да извлечете максимума от кратката дрямка.

Докато проучването разглежда дрямки, които са били близки до един час, препоръчително е периодите на почивка през деня да са кратки.

„Кратка дрямка до около 20 минути, направена по време на сиестата през деня (от 13:00 до 15:00 ч.), може да бъде полезна за подобряване на познавателните способности и будността“, каза д-р Томас Майкъл Килкени, директор на Института по медицина на съня в университетската болница Нортуел Стейтън Айлънд, пред "The Post".

„Всичко по-дълго може да предизвика сънна инерция, желанието на мозъка да продължи да спи“, каза Килкени.

А по-дългите дрямки могат да доведат до по-висок индекс на телесна маса, по-високо кръвно налягане и повишена честота на метаболитни синдроми, свързани със затлъстяване, диабет и сърдечни заболявания.

Те също така могат да повлияят на часовете за хранене и лягане, като ги изместят по-късно и причинят повишена консумация.

Също така ще искате да легнете и да си починете в хладна, тъмна стая, за да сигнализирате на тялото си, че е време да спи.

„Ако [стаята] е прекалено гореща или студена, ще бъде по-трудно да заспите“, отбеляза Килкени. „По същия начин, ако стаята е прекалено ярко осветена, това може да попречи на способността ни да подремнем.“

Някои експерти обаче предупреждават да не се връщате в леглото през деня и смятат, че диванът е идеалната комбинация от удобство, без да насърчава прекалено дълго подремване.

Кофеинът също трябва да се избягва в средата на деня, за да не нарушава съня, нито за дрямка, нито по-късно вечер.

„Кофеинът е стимулант и като такъв ще намали нуждата ни от дрямка. Въпреки това, когато ефектът на кофеина отслабне, можем да изпитаме срив, когато се чувстваме наистина сънливи“, каза Килкени.

Източник: New York Post    
