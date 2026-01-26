Свят

Зимна буря парализира летища в САЩ

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

26 януари 2026, 08:36
Източник: iStock

Н ад 11 400 полета бяха отменени в неделя в Съединените щати, след като мощна зимна буря обхвана голяма част от страната и причини сериозни смущения във въздушния транспорт, съобщи Асошейтед Прес, позовавайки се на данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик „ФлайтАуеър“ (FlightAware).

Бурята засегна район от южните части на Скалистите планини до Нова Англия и заплаши с тежки зимни условия близо 180 милиона души – повече от половината население на страната, информира Националната метеорологична служба. Очакваше се в североизточните щати да паднат между 30 и 60 сантиметра сняг, включително във Вашингтон, Ню Йорк и Бостън. 

По данни на аналитичната компания „Сириъм“ (Cirium), водещ световен източник на анализи за авиацията, това е най-мащабното събитие с отменени полети от началото на пандемията от КОВИД-19. Най-силно засегнати са били летищата в североизточната част на страната. Летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк временно спря работа в неделя следобед, а на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети за деня бяха отменени.

Във Филаделфия бяха отменени 94 процента от полетите, а на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк – около 80 процента. Значителни смущения бяха отчетени и на летищата в Далас – Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

Най-голям брой отменени полети отчетоха „Американ еърлайнс“ (American Airlines), „Делта еър лайнс“ (Delta Air Lines), „Саутуест еърлайнс“ (Southwest Airlines), „Юнайтед еърлайнс“ (United Airlines) и „ДжетБлу“ (JetBlue), сочат данните на FlightAware.

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни, като закъсненията ще имат отражение и върху полети извън директно засегнатите от бурята райони.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
