Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Причините за катастрофата се разследват

26 януари 2026, 07:46
Източник: iStock

Ч астен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, цитирана от Ройтерс.

Засега няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал значителен пожар.

Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас.

Според Асошиейтед прес инцидентът е станал в условията на снежна буря, която обхвана много райони на САЩ, включително Нова Англия. 

Причините за катастрофата се разследват.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 9 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 9 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 11 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 9 часа
<p>Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Мадуро</p>

Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 41 минути

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Свят Преди 59 минути

Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Любопитно Преди 1 час

Норвежката тренировка 4×4 традиционно се използва от спортисти

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Любопитно Преди 1 час

Диетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Любопитно Преди 1 час

Според радиокарбоновата датировка Ръкописът на Войнич датира от 15-и век и съдържа около 38 000 думи, написани с неразшифровани и до днес знаци

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Свят Преди 9 часа

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Любопитно Преди 10 часа

Меган Маркъл и принц Хари се появиха на „Сънданс“ за премиерата на документалния филм „Кралици на бисквитките“, където Меган разкри любимата си бисквитка от скаутските години и говори за силата, порастването и лидерството на момичетата

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Свят Преди 10 часа

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

България Преди 10 часа

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 12 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Свят Преди 12 часа

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 13 часа

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 13 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 13 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

България Преди 14 часа

От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

България Преди 14 часа

Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 януари, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 26–1 февруари

Edna.bg

Най-успешният африкански клуб пожела нападател на Левски

Gong.bg

Australian Open ще има нов шампион! Пегула детронира Кийс още на 1/8-финалите

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg