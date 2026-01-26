Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Ч астен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, цитирана от Ройтерс.
Засега няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал значителен пожар.
DEVELOPING: CHALLENGER 650 CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINE— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026
A Bombardier Challenger 650 private jet has crashed during takeoff at Bangor International Airport (BGR), Maine, with 8 people on board, according to multiple reports.
The aircraft, N10KJ (A00345), is registered to… pic.twitter.com/B9HP8KMSkS
Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас.
🚨#BREAKING: A Bombardier Challenger 650 small passenger jet has crashed with eight business passengers on board. Reports indicate injuries.— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 26, 2026
📌#Penobscot | #Maine
At this time, numerous emergency crews are on the scene following the crash of a Bombardier 650 aircraft at Bangor… pic.twitter.com/CO37ST8yjX
Според Асошиейтед прес инцидентът е станал в условията на снежна буря, която обхвана много райони на САЩ, включително Нова Англия.
Причините за катастрофата се разследват.