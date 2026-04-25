Свят

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

25 април 2026, 19:43
Източник: Getty Images

В иктор Орбан, председател на партия „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ и премиер в оставка, заяви, че ще се откаже от депутатския мандат, който спечели на парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента. Орбан също така обяви, че ръководителят на кабинета му в оставка Гергей Гуяш ще ръководи парламентарната група на ФИДЕС.

Във видеоизявление, публикувано във Фейсбук, Орбан каза, че по време на заседание на неговата партия са взети няколко важни решения. Сред тях е радикалното преструктуриране на парламентарната група на партията, новата група ще бъде сформирана в понеделник под ръководството на Гуяш.

Орбан подчерта, че мандатът в парламента, който той спечели като лидер на листата на ФИДЕС технически е парламентарно място на партията, поради което е решил да го върне и друг партиен представител да го заеме. 

„Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заяви той.

Виктор Орбан с първи думи след загубата на изборите

Орбан посочи, че ръководството на партията е препоръчало той да продължи работата си като лидер на ФИДЕС.  

„Ако партийният конгрес ми окаже доверие, аз съм готов за задачата“, добави Орбан.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Виктор Орбан ФИДЕС Унгария Премиер в оставка Депутатски мандат Национално движение Парламентарни избори Гергей Гуяш Парламентарна група Преструктуриране
По темата

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

Кисело мляко от бъдещето? БАБХ унищожава тонове продукти заради фалшиви срокове на годност

България Преди 1 час

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство

<p>Митничари разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай</p>

Удар на „Митница“- София: Разкриха опасни анаболни стероиди в пратка от Китай

България Преди 1 час

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в Териториална дирекция „Митница“- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид. Служители на митнически пункт „Български разменно-сортировъчен център“ са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо“

Снимката е илюстративна

Шестима души са ранени след авария при излитане: Дим в двигателя спря полет със стотици пасажери

Свят Преди 2 часа

Оглушителен тътен и гъст дим от колесника прекъснаха в последната секунда полета на 232-ма пасажери от Делхи за Цюрих. Шестима души са ранени, след като екипажът на швейцарските авиолинии приложи авариен протокол, за да избегне по-голяма трагедия на пистата

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

Свят Преди 2 часа

„Тя осъзна какво се случва веднага“ – президентът сподели лични подробности за реакцията на съпругата си по време на атентата

<p>Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво</p>

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

България Преди 2 часа

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Свят Преди 2 часа

От покривите на Пенсилвания до балната зала на хотел „Хилтън“ – как 47-ият президент на САЩ се превърна в най-мишената фигура в модерната история

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Опасно ли е в Чернобил днес? Ликвидатор разбива митовете 40 години след аварията

Свят Преди 3 часа

Десетилетия по-късно един от свидетелите и ликвидаторите в Чернобил – украинецът Серхий Мирни – разказва за първите дни след експлозията, за митовете около радиацията и за уроците, които човечеството все още не е научило

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

Спрете да мажете кърлежите с олио! Експерт с важни съвети за здравето през пролетта

България Преди 3 часа

С настъпването на по-топлите месеци темата за сезонните инфекции отново излиза на преден план. Iнфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира активността на крълежите, ръста на случаите на морбили и очакванията около новите варианти на COVID-19

Коул Алън, 31-годишен учител от Калифорния, е арестуван след нападението с пушка и ножове по време на официалната вечеря на кореспондентите във Вашингтон

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Журналисти, дипломати и политици разказват за минутите на ужас под масите, докато „Сикрет Сървис“ евакуираше Доналд Тръмп под канонада от изстрели

Дете е в кома след падане от тераса на НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

България Преди 4 часа

Той остава в детската реанимация на „Пирогов: в изключително тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение

Роналд Рейгън

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Свят Преди 4 часа

Двама президенти, един и същ адрес и 45 години разлика. Историята във Вашингтон се повтори с плашеща точност, превръщайки хотел „Вашингтон Хилтън“ в най-опасното място за американските лидери

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Технологии Преди 4 часа

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

<p>Разкриха кой е стрелецът, опитал да убие Тръмп&nbsp;</p>

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Свят Преди 5 часа

31-годишният Коул Алън от Торънс е бил въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове; Тръмп обяви, че атаката няма да го спре да спечели войната в Иран

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чернобил

Експлозията, която никога не свърши: 40 години от Чернобил и цената на невидимите лъжи

Свят Преди 5 часа

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Неочакван дует: Иво Димчев и Нети с общ проект

Edna.bg

Неделя без скука: 5 идеи за перфектния почивен ден

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Ботев Враца, състави

Gong.bg

Огромно признание за Александър Везенков

Gong.bg

Светът осъди стрелбата на събитие на Тръмп и изказа силна подкрепа за него

Nova.bg

Служебният кабинет подготви и внесе в парламента пакет от законодателни мерки

Nova.bg