Мистериозен „призрачен“ остров изчезна край Азербайджан

И деята за „призрачен“ остров може да звучи като концепция от последния епизод на анимационната поредица „Скуби Ду“. Но това се превърна в реалност в Каспийско море, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Сателитите на НАСА забелязаха мистериозен остров - преди да го видят как изчезва напълно. Парчето суша се появило край бреговете на Азербайджан след изригването на кален вулкан в началото на 2023 г. Но до края на 2024 г. той почти е ерозирал.

Според Земната обсерватория на НАСА островът е изчезнал от погледа „като привидение“.

„Мощните изригвания на калния вулкан Кумани Банк са създавали подобни преходни острови няколко пъти след първото регистрирано изригване през 1861 г.“, обясняват от обсерваторията. „Известен също като Chigil-Deniz, обектът се намира на около 25 километра от източното крайбрежие на Азербайджан“.

Сателитите Landsat 8 и 9 на НАСА заснеха изображения на острова на 18 ноември 2022 г., 14 февруари 2023 г. и 25 декември 2024 г. През ноември билото на вулкана остана под морската повърхност. Но според изображението от февруари островът се е появил и седиментна струя се е отдалечила от него.

Според Марк Тингай, геолог от университета в Аделаида, допълнителни сателитни наблюдения предполагат, че островът се е появил между 30 януари и 4 февруари и е измерен приблизително 400 метра напречно. Въпреки това

до края на 2024 г. островът е изчезнал.

