Огнено бедствие в Северна Дакота: Завод изгоря до основи

З авод за торове в Северна Дакота бе погълнат от пламъци рано сутринта, като огънят е бил толкова силен, че е усетен от хора, живеещи на няколко пресечки разстояние. Причината за пожара засега остава неясна, предаде NOVA .

Очевидци заснемат момента, в който избухват пламъците. „Целият завод гори“, разказва местният жител Лавон. „Излязох навън и видях огромно оранжево сияние, което се прокрадваше зад дърветата“.

DEVELOPING: A large fire engulfed a fertilizer storage plant in Deering Wednesday morning. Deering Fire says there are no injuries. pic.twitter.com/txtAsdGNj1

Сигналът до пожарната е подаден малко преди 6 часа сутринта. „Когато пристигнахме, пламъците вече бяха обхванали цялата сграда“, заяви пожарникарят Майрън.

Покривът се е срутил, а от съображения за безопасност екипите са оставили конструкцията да изгори напълно. Пожарът е овладян, но се очаква тлеенето да продължи още два до три дни.

„Изглеждаше сякаш целият комплекс гори. Пламъците се извисяваха високо над него“, добавя Лавон. Жителите са били притеснени и за пожарната, която се намира в близост до инцидента. „Притесних се дали някои от момчетата не са били прекалено близо и не са пострадали“.

An anonymous viewer sent in this great photo of the damage from the Deering fire at the fertilizer plant. pic.twitter.com/EyaWpq5YVk