Огнен натиск: Пожари и "адски" температури застигнаха Западна Европа

Г орещата вълна в Западна Европа вчера продължи да предизвиква опустошителни горски пожари и се очаква да продължи в началото на тази седмица, когато може да счупи няколко температурни рекорда във Франция и Великобритания.

Тази гореща вълна е втората за малко повече от месец в Европа. Според учените увеличаването на тези явления е пряка последица от глобалното затопляне, а емисиите на парникови газове увеличават тяхната интензивност, продължителност и честота.

Във Франция, Гърция, Португалия и Испания пожарите изпепелиха хиляди хектари, принудиха хиляди хора напуснат домовете си, а миналата седмица отнеха живота на няколко пожарникари и спасители.

До момента няма съобщения за загинали при пожарите във Франция и Испания, но властите в Мадрид, съобщиха, че високите температури са причинили стотици смъртни случаи.

В югозападната част на Франция мобилизацията на пожарникарите не е отслабнала, особено в департамента Жиронд, където от вторник насам близо 11 000 хектара гори бяха изпепелени.

Метеорологичната служба на Франция обяви червен код за опасност от горещини в 15 департамента в западната част на страната, което е знак за пик на екстремни горещини, предаде Франс прес.

Днес може да се окаже един от най-топлите дни във Франция. "Горещините се увеличават, горещата вълна се разпространява в цялата страна", предупреждава обществената метеорологична служба, която очаква да бъдат счупени много температурни рекорди, особено в западната и югозападната част на страната.

В Тест дьо Бюш "ситуацията се влошава. Огънят е достигнал морето и се насочва на юг", се казва в съобщение в Туитър на префектурата, която призовава за "изключителна предпазливост".

Двата големи пожара, които бушуват от шест дни във Франция, доведоха до евакуацията на около 16 200 души.

В социалните мрежи интернет потребители публикуваха снимки и видеоклипове, направени от морето, на този огромен пожар, чиито пламъци достигат височина от 30 метра.

На тези драматични кадри се вижда как стена от черен дим се спуска към Атлантическия океан в участък от крайбрежието на Бордо, който е предпочитана дестинация от сърфисти от цял свят. Пламъците прехвърчат през дърветата край широк пясъчен плаж, а самолети цистерни прелитат ниско, за да засмучат вода от океана, пише Асошиейтед прес.

В Испания все още бушуват около 20 горски пожара, които са извън контрол в различни части на страната - от южната до крайната северозападна част на Галисия, където според властите тази седмица пожарите са унищожили около 4400 хектара растителност.

В най-южната част на страната пожарът, който избухна в петък в планината Михас близо до крайбрежния град Малага, беше овладян снощи, съобщи регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено.

Според местните власти пожарът е унищожил близо 2000 хектара и е довел до евакуацията на над 3000 жители, но оттогава 2000 души са успели да се върнат по домовете си и се очаква да ги последват и други, каза Морено.

В неделя термометърът достигна 39 градуса в Мадрид, 39,7 градуса в Севилия (на юг) и максимум 43,4 градуса в Дон Бенито близо до Бадахос (на изток).

50-годишен мъж почина вчера от топлинен удар, докато се е разхождал по улицата в Торехон де Ардос, близо до Мадрид, съобщава службата за спешна помощ.

При пристигането на спешните служби мъжът е бил в "кардиореспираторен арест" и с телесна температура 40 градуса. Предишния ден в Мадрид 60-годишен пътен работник почина след топлинен удар. Министерството на здравеопазването на Испания е изчислило, че от 10 до 14 юли включително, вследствие на изключително високите температури, са починали 237 човека, предаде ЕФЕ.

В Португалия настъпи затишие: вчера за първи път от 8 юли насам температурите не надхвърлиха 40 градуса, по данни на националната метеорологична служба, след като в четвъртък бяха достигнали рекордните за юли 47 градуса.

Extreme heat is hitting Europe with Seville reaching 41C while France & Germany are expected to experience similar highs. Italy is under drought orders. Portugal is on fire with hydro plants limited. These are no longer temperature anomalies. This is the new normal. pic.twitter.com/hKKMpy9vT2