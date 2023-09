Официално този филм е забранен в Русия - реално е лудост

О фициално филмът „Барби” не се показва в киносалоните в Русия.

Руското министерството на културата обяви, че не е получило заявление за пускане на филма „Барби”, а властите отрекоха съобщенията, че дублажно студио е започнало работа по озвучаването на руски.

Коментарите в руските държавните медии свързват филма и куклата с „упадъчната култура” на САЩ и американските геополитическите цели.

Министерството на културата на Русия миналия месец заключи, че филмът „Барби” не съответства на „целите и задачите, изложени от нашия президент за запазване и укрепване на традиционните руски морални и духовни ценности”.

Филмът "Барби" с продажби за над 1 млрд. долара в международния боксофис

Но неофициално нещата са съвсем различни. В Москва откриха „Къща на „Барби”, руски модни къщи пуснаха „розови колекции”.

Жана Специалная, 32-годишната Мис Русия, коемнтира пред ТАСС, че не се смята за „Барби”, но ѝ харесва да я сравняват с куклата и има много розови дрехи.

Руснаците се стичат на тайни прожекции на холивудския касов хит, въпреки че той официално не е разрешен в страната.

Социалните мрежи са залети от снимки на руски тийнейджъри, позиращи до картонени фигури на Марго Роби и Райън Гослинг – актьорите играещи Барби и Кен.

След инвазията на Русия в Украйна холивудските студия спряха да пускат филми в Русия, но киносалоните използват пиратски копия, дублирани на руски.

За да избегнат проблеми с лицензирането те официално продават билети за руски късометражни филми, обикновено с патриотична или военна тематика.

"Барби", цензурата и феминизма: Как се възприема филмът в Китай

Мария Бутина, руски депутат, призова: „Не нарушавайте закона… Подадох няколко запитвания до кината с въпроса на какво основание показват филма?”

Официално „Барби”, който е забранен и незаконен, няма как да се рекламира, но реално се появи реклама под името: „Бързи срещи и Опенхаймер като Дубак”.

Междувременно първият двучасов пълнометражен филм на Русия за нейната инвазия в Украйна – „Свидетелят” претърпя пълен комерсиален провал и на много места бе излъчван пред почти празни киносалони.

Barbie is now being shown in quite a few cinemas in Moscow, such as 5 Zvezd and Raduga https://t.co/Pjqp3btNFm pic.twitter.com/ildNHwg7Ax