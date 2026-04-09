Тръмп готви голям подарък за Путин

С коро САЩ ще обявят удължаване на разрешението за продажба на руски петрол, подлежащ на санкции, заявяват пред "Семафор" източници, близки до Министерството на финансите и Държавния департамент във Вашингтон, предава "Фокус".

Според тях същото ще се случи и с горивото от Иран. Въпреки това източниците, цитирани от изданието, не уточняват за колко време американските власти ще удължат разрешенията за Москва и Техеран.

През март американското министерство на финансите освободи от санкции за един месец, до 11 април, износа на руски петрол и нефтопродукти, които вече бяха натоварени на кораби. Подобно облекчение бе приложено и за иранския петрол, намиращ се в открито море.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент уточни, че целта на тези мерки е да се укрепи стабилността на световните енергийни пазари, където цените на горивата рязко се повишиха заради войната в Иран.

По данни на Министерството на икономическото развитие на Руската федерация, средната цена на руския петрол за износ сорт "Урал“, след временното преустановяване на санкциите, се е повишила през март до най-високото ниво от октомври 2023 г. — 77 долара за барел.

Това е със 73% повече в сравнение с февруари, когато е била 44,59 долара за барел и също така над средногодишното ниво от 59 долара за барел, предвидено в бюджета на Руската федерация.

Според прогнозите на "Ройтерс", през април Русия ще събере около 700 милиарда рубли (7,7 млрд. евро) от данъка върху експлоатацията на природните ресурси, спрямо 327 милиарда рубли през март.

Това представлява също така ръст от 10% спрямо април миналата година. Така размерът на допълнителните приходи на Русия ще зависи от продължителността на кризата около Иран. На 8 април САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие.

Освен това приходите на Русия от петрол могат да бъдат засегнати от атаките на украински дронове срещу руски пристанища. Поради тази причина морският износ на петрол от пристанищата в Балтийско море в периода 30 март – 5 април е спаднал с 33,2% спрямо предходната седмица, до 115 хиляди тона на ден, според данни на Центъра за ценови индекси (CIC).

Обемът на товарите от Уст-Луга и Приморск, през който преминават около 40% от морския износ на петрол на Русия, достигна най-ниското си ниво от началото на 2025 г. Освен това украинските сили нанесоха удари по най-големия руски нефтен терминал на Черно море, намиращ се в Новоросийск.

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

