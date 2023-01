Британското разузнаване не очаква руски пробив при Бахмут през следващите седмици

Б ританското военно разузнаване не очаква руски пробив при Бахмут през следващите седмици, предаде БТА.

Във всекидневната си сводка, публикувана в "Туитър" от министерството на отбраната на Великобритания, то посочва днес, че през последните 10 дни украинската армия е изпратила в града в източната Донецка област големи подкрепления, за да отбранява този сектор от фронта.

