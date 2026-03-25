Сергей Тищенко оцеля 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците

Украински сержант прекара 16 месеца в бункер на фронтовата линия под земята, често задушавайки се и почти гладувайки. Т

25 март 2026, 16:24
К огато Сергей Тищенко пристига в малкия подземен кален бункер близо до Бахмут, на фронта в източна Украйна, президент на САЩ е Джо Байдън, пише The Independent.

Когато излиза оттам, нов американски лидер вече е на власт и в голяма степен е на страната на Владимир Путин. Доналд Тръмп дори се опитва да убеди Украйна да се откаже от територията, която Сергей е защитавал 471 дни.

В изключителен подвиг на издръжливост, Тищенко прекарва над 16 месеца под земята, близо до задушаване, под постоянен руски обстрел, страдайки от глад и жажда.

Той оцелява при няколко свличания на калта над бункера, въпреки това излиза и продължава да служи близо до фронтовата линия.

Сега на 46 години, Тищенко пропуска два от рождените си дни и всички значими моменти в живота на своите пет деца, докато от 13 юли 2023 г. до 28 октомври 2025 г. той и намаляващият му екип копаят подземен кладенец за вода.

Те използват отчаяно чували с пясък, за да запушват пробиви в бункера ден и нощ, докато дронове се опитват да проникнат и да ги убият.

"Позицията ни беше изкопана точно под асфалтов път. Бяхме ограничени от ширината на пътя, но продължавахме да го удължаваме. Всичко беше под земята. Първоначално правехме наблюдение, докато още беше възможно да излизаме и да държим отбраната", разказва Тищенко в Словянск.

Неговото изключително пребиваване под земята започва в началото на лятото на 2023 г., когато той и друг войник събират провизии от близък бункер и са забелязани от дрон, който ги преследва в окоп.

Тищенко,с прякор "Вятъра", инструктира своя другар да се втурне към бункера, и двамата успяват да се спасят. Но по-лошото предстои.

Съвременната война с дронове поставя пехотинците пред нови нива на издръжливост. Тищенко, бивш ветеринар, е най-екстремният случай на тази реалност.

Първоначално положението е твърде лично, когато руска атакуваща група напада бункера му в първата седмица. Един нападател убива трима от другарите му, но не успява да го убие, защото оръжието му блокира.

Няколко дни по-късно петчленният екип губи още един войник, оставяйки четирима да държат бункера под пътя повече от година.

"Точката на пречупване беше, когато момчетата загинаха в атаката и видях, че няма кой да ги смени", спомня си Тищенко. "Останахме петима, после четирима. Разбрах, че ще седим тук дълго след първата атака."

Животът с руски трупове край входа е отвратителен.

"Качвахме се върху тях и трябваше да хвърляме пръст, за да премахнем смрадта. Но тя никога не изчезна" казва Тищенко.

Малкият прозорец за наблюдение им става мишена за руски FPV пилоти и е блокиран. Доставките идват чрез малки "бомбардировъчни дронове", които могат да доставят максимум 10 кг вода и храна, рядко явление. Често са ограничени до 50 мл вода на смяна.

Денят и нощта се сливат в мрака на бункера. Отегчението се разсейва само с рискованите бягания за провизии или до друг бункер за зареждане на батерии, на всеки две седмици.

Недостигът на вода налага да копаят собствен кладенец под земята.

Главното командване в Украйна не разбира сериозността на ситуацията, защото асфалтът над тях изглежда непокътнат, дори когато взривовете причиняват свличания и контузии.

След смяната на командването, Тищенко получава заповед за изтегляне. Първият опит е провален от руски въздушни нападения, след което има три седмици чакане за нова възможност.

Бягството му е 3 км и е подпомогнато от лошо време, което държи руски дронове далеч.

Тялото му обаче е отслабено и мускулите атрофирани.

Награден с най-високото национално отличие "Герой на Украйна", той планира да отвори ветеринарна клиника след края на войната.

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 39 минути

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

България Преди 47 минути

Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Свят Преди 2 часа

Посетители на едно от най-големите събития в САЩ, Houston Livestock Show and Rodeo, преживяха напрегнати минути, след като атракцион аварира и ги остави блокирани високо във въздуха

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 2 часа

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Свят Преди 2 часа

Историята започва преди 250 милиона години с един древен океан

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Свят Преди 2 часа

Галибаф: Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си

Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж
Ексклузивно

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата продължава да подхранва слуховете за брак, появявайки се с бели рокли и пръстени на безименния пръст

,

