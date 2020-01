Обща минимална заплата за евросъюза - вижте откога

Брюксел планира да въведе обща европейска минимална заплата. Европейската комисия ще се опита да убеди скептичните северни страни в Общността да подкрепят инициативата. Това заяви еврокомисарят, отговарящ за работните места и социалните права Николас Шмит, пише европейската редакция на списание Politico.

Към момента са започнали консултации за плана на ЕК да се бори с експлоатацията на евтин труд в Европейския съюз и факта, че в много страни от Общността работниците получават значително по-ниски заплати за някои професии, в сравнение с други държави.

Ако достатъчно страни в ЕС подкрепят инициативата, това може да доведе до въвеждането на нов закон в Общността.

Today in CPH: Employment Commissioner Nicolas Schmit discusses proposal for a Minimum Salary in Europe with Danish Municipalities. COM wants a fair min. salary across Europe, not the same. Should be set according to national traditions. @euidanmark @NicolasSchmitEU @Mich_Ziegler pic.twitter.com/HwWABeGw4n