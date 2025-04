Джей Ди Ванс: 21-ви век ще се определя от силата на партньорството между САЩ и Индия

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че партньорството между САЩ и Индия ще определи бъдещето на 21-ви век . Коментарите на Ванс подчертават рязък контраст с тона, който прие спрямо традиционните съюзници на Вашингтон от НАТО преди два месеца, пише Newsweek.

Защо това е важно:

Думите на Ванс са още един сигнал за стратегическата промяна във външната политика на Съединените щати. Тя бележи отдалечаване от традиционно близките отношения с европейските държави след Втората световна война и засилване на партньорствата с държави, с които администрацията на президента Доналд Тръмп споделя стратегически интереси или общи възгледи. Индия, която вече е най-населената страна в света, се възприема не само като значим партньор, но и като важен противовес на Китай – основния съперник на САЩ във военно, икономическо и дипломатическо отношение. Както премиерът Нарендра Моди, така и Тръмп, изповядват политика на силен национализъм и популизъм.

Основни моменти:

В реч в историческия град Джайпур в северозападна Индия Ванс заяви: „Наистина вярвам, че бъдещето на 21-ви век ще се определя от силата на партньорството между САЩ и Индия. Ако Индия и САЩ работят заедно успешно, ще видим един проспериращ и мирен 21-ви век. Но ако това партньорство не се развие, 21-ви век може да се окаже труден за цялото човечество.“

🚨 NEW: Vice President JD Vance on India:



"I believe there is much that America and India can accomplish together. I believe this is a vital step toward realizing President Trump's and PM Modi's vision because it sets a road map toward a final deal between our nations." 🇮🇳🇺🇸