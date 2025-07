„Обичам те, Кейт“ ехти на Уимбълдън, Шарлот плени сърцата

Л юбовта не беше само част от финалите на Уимбълдън – имаше я в изобилие и за принцесата на Уелс Катрин, която озари централния корт с присъствието си, пише списание PEOPLE.

След финала при мъжете на турнира по тенис от Големия шлем на 13 юли, принцесата се отправи към корта, за да връчи трофеите на зшампиона, Яник Синер от Италия, и на подгласника му, Карлос Алкарас от Испания.

След като се ръкува с момчетата и момичетата, които подават топките, 43-годишната Кейт се отправи към масата, където бяха трофеите, и фен наруши тишината, като извика: „Обичам те, Кейт!“.

Принцесата се засмя в отговор на това обяснение в любов.

