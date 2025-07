Сара Фъргюсън се завърна на „Уимбълдън“, но с друга принцеса

Б ившата съпруга на скандалния принц Андрю Сара Фъргюсън се завърна в кралската ложа на тенис турнира от Големия шлем „Уимбълдън“, за първи път от 20 години, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Сара придружаваше дъщеря си – принцеса Беатрис

и изглеждаше в отлично настроение, заемайки мястото си в кралската ложа в понеделник.

Събитието бележи първата поява на херцогинята на Йорк на турнира от повече от 20 години, като тя често посещаваше мачовете от турнира с принцеса Даяна през 80-те и 90-те години на миналия век.

Sarah Ferguson Makes First Wimbledon Royal Box Appearance in Decades. Last Time, She Was Beside Princess Diana https://t.co/Qfs9IVANaz