ОАЕ прехванаха два ирански дрона във въздушното си пространство

О бединените арабски емирства съобщиха днес, че са прехванали два ирански дрона във въздушното си пространство - пореден случай, поставящ на изпитание крехкото примирие в региона, постигнато преди месец във войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви.

За случая бе съобщено в ден, в който удар с дрон предизвика малък пожар на търговски кораб край бреговете на Катар, а Кувейт обяви, че е отблъснал атака с безпилотен летателен апарат. Властите в Катар и Кувейт уточниха, че при инцидентите няма пострадали.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп твърди, че споразумението за спиране на огъня все още е в сила.