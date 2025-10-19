Свят

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

19 октомври 2025, 06:54
Т ой вече е с повдигнато обвинение: бившият съветник по националната сигурност и отявлен критик на американския президент Доналд Тръмп Джон Болтън е обвинен в укриване на информация, свързана с националната отбрана. Адвокатът на Болтън отрече клиентът му да е извършил престъпление, а самият Болтън говори за целенасочен опит на Тръмп да сплаши политическите си опоненти: „Сега съм най-новата мишена в опита да се използва Министерството на правосъдието като оръжие срещу хора, които той счита за врагове", заяви той, цитиран от Deutsche Welle.

Обвинението беше предшествано от разследване срещу Болтън по подозрение в злоупотреба с класифицирана информация. През август агенти на Федералното бюро за разследване (ФБР) претърсиха дома и офиса на Болтън и конфискуваха, наред с другото, документи, класифицирани като поверителни. Точно това сега е дало основание на съдебното жури да му повдигне обвинение, информира германската обществена медия АРД.

Трето обвинение срещу критик на Тръмп
За трети път през последните няколко седмици Министерството на правосъдието повдига обвинение срещу критик на американския президент. По време на предизборната кампания Тръмп обяви, че ще отмъсти на опонентите си, и многократно притискаше правосъдната министърка Пам Бонди да повдигне такива обвинения. Напоследък това се случи на бившия директор на ФБР Джеймс Коми и на главната прокурорка на Ню Йорк Летисия Джеймс. Наблюдателите виждат в действията срещу Болтън демонстрация на сила от страна на Белия дом.

По повод обвинението Бонди заяви: „Всеки, който злоупотребява с властта си и застрашава националната ни сигурност, ще бъде подведен под отговорност. Никой не е над закона.“

Шефът на ФБР Каш Пател съобщи, че разследването на федералната полиция е установило, че Болтън е разпространявал строго секретна информация чрез лични онлайн акаунти и е съхранявал тези документи в дома си. А това е в пряко нарушение на федералните закони, пишат информационните агенции.

От доверен съветник до критик на Тръмп
Болтън беше съветник по националната сигурност през първия мандат на Тръмп. След спор с президента, дългогодишният дипломат със солиден опит във външната политика подаде оставка след около година и половина на поста, след спор с президента. След това той се превърна в негов остър критик, а по-късно в своя книга определи Тръмп като неспособен да изпълнява длъжността си. Наскоро Болтън отново отправи критика към Тръмп заради отношенията му с руския президент Владимир Путин.

Малко след като за втори път влезе в Белия дом, Тръмп оттегли личната охрана на Болтън от Сикрет сървис. Тази тайна служба отговаря за охраната на високопоставени политици и се грижи за сигурността както на действащи, така и на някои бивши високопоставени държавни служители. Подобно разследване срещу Тръмп – за присвояване на секретни документи - беше прекратено след изборната му победа през ноември 2024 година, припомня още АРД.

 

