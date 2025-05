Нови заплахи за пчелите: Война, микропластмаса и светлинно замърсяване

Н а 20 май се чества световният ден на пчелите- малките, на моменти дразнещи насекоми, с жизненоважна роля в поддържането на екосистемите и опрашването на растенията. Учените от Университета в Рединг предупреждават за възникващите заплахи за пчелните популации, които са от ключово значение за глобалната екосистема. Военни зони, микропластмаса и изкуствено осветление са сред новите фактори, застрашаващи опрашителите през следващото десетилетие, както се подчертава в доклад, озаглавен "Нововъзникващи заплахи и възможности за опазване на глобалните опрашители", предаде The Guardian.

През последните години нарастващите военни конфликти, включително войната в Украйна, довеждат до намаляване на броя на отглежданите култури, оставяйки опрашителите без достатъчно източници на храна.

В същото време, изследвания разкриват наличие на микропластмаса в кошерите на медоносните пчели из цяла Европа, включително синтетични материали като PET пластмаса. Освен това, изкуственото осветление от уличните лампи намалява посещенията на цветя от нощните опрашители с цели 62%, докато замърсяването на въздуха влияе на оцеляването и растежа на пчелите.

American universities report a dramatic decline in honeybees, with 60-80% loss in colonies. Wild bees aren't faring much better, facing up to 96% species decline. Neonicotinoids are identified as a major culprit, impacting not just bees but butterfly migrations too. A… pic.twitter.com/QTNxiGkNA2