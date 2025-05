Учени предупреждават: Пчелните колонии могат да намалеят със 70%

П челните семейства в САЩ са изправени пред рекордни загуби през 2025 г., като учените предупреждават, че това може да се отрази на селскостопанското производство, пише ABC News.

Тази седмица ентомолози от Държавния университет на Вашингтон обявиха, че през 2025 г. се очаква загубите на пчелни семейства с търговска цел да достигнат между 60 и 70 %.

През последното десетилетие годишните загуби на пчелни семейства обикновено са варирали между 40 и 50 %, като тази година са отбелязали значителен скок.

Рекордни загуби

🐝 The Death of Bees: A Catastrophic Chain Reaction for Humans, Animals, and the Planet 🌍💀

🚨 Bees are dying at an alarming rate, and it’s not just their loss we’re mourning—it’s the ripple effect that could end life as we know it. Here’s why:

🌱 Bees and Food Security:… pic.twitter.com/9Ayj8L14J6