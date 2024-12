Видео показа как две пчели работят заедно, за да отворят бутилка със сода

В ъпреки че всички признаваме пчелите за тяхното значение в хранителната верига като опрашители, хитрите създания имат серия от други таланти, включително математически способности, разпознаване на лица и дори използване на инструменти.

Видео показва двойка пчели, очевидно развиващи оранжевия капак на Fanta, за да достигнат захарната течност вътре.

Според ViralHog, лицензодателя на видеоклипа, който е придобил кадрите, моментът е уловен в Сао Пауло, Бразилия, от работник по време на обедната му почивка.

„Получих сода от клиент, но скоро пчелите я откраднаха“, пише човекът в надписа на видеото.

Плавното умение, с което тези две пчели сякаш изкривяват капачката на бутилка от газирана напитка, озадачи мнозина в интернет, а някои се чудеха как е възможно да има такава интелигентност в очевидно много малък мозък.

Както научихме през последните години обаче, размерът на главата на животното не е всичко.

От една страна, дребните животни имат много по-малко телесна маса за управление на мозъчните клетки, така че, естествено, се нуждаят от по-малък мозък. Освен това сложността на връзките между невроните може да е по-важна за когнитивните способности.

