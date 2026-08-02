Нови израелски въздушни удари в Газа взеха най-малко 15 жертви

П ри израелски въздушни удари днес, за втори пореден ден, по ивицата Газа бяха убити най-малко 15 души, казаха медици от палестинския анклав, цитирани от Ройтерс.

От сутринта израелски самолети нанасят удари по град Газа в северната част на анклава, по Дейр ал Бала в централната му част и по Хан Юнис в южната.

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Изявлението на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че ислямисткото движение "Хамас" и останалите въоръжени групировки в Газа са се съгласили да се разоръжат, породи надежда, че може да се стигне до повратна точка в конфликта.

Днес израелският министър на енергетиката Ели Коен, който е част от кабинета за сигурност на Израел, заяви, че израелското правителство ще даде възможност на "Хамас" да се разоръжи, но изпитва голям скептицизъм, че това ще се случи.

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Коен каза пред радиото на израелската армия, че няма сделка за спиране на атаките срещу Газа и че ще е нужно Израел да установи пълен контрол върху анклава, ако "Хамас" не се разоръжи.

Израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу Израел.