Свят

Тревога в Европа: Бомбени заплахи приземиха по спешност четири самолета, сред които и полет до София

Самолет от лондонското „Хийтроу“ със 181 души бе пренасочен аварийно, а втори полет от Копенхаген претърпя проверка с кучета сапьори в полската столица

Обновена преди 1 час / 3 ноември 2026, 11:42
Тревога в Европа: Бомбени заплахи приземиха по спешност четири самолета, сред които и полет до София
Източник: iStock Photos

С игнал за бомба принуди пътнически самолет от Лондон да извърши извънредно кацане в Полша във вторник, докато три други заплахи приземиха полети от Манчестър, Копенхаген и Бергамо.

Полетът на полските авиолинии LOT от „Хийтроу“ е превозвал 181 души, когато тревогата го е приземила на летище „Варшава-Модлин“. Службите за сигурност провериха заплахата, а засегнатото международно летище бе временно затворено.

Източник: Vesti.bg

Самолетът Boeing 737 MAX е трябвало да кацне на варшавското летище „Шопен“, когато предупреждението е постъпило в 8:54 ч. по Гринуич. Съобщава се, че сапьорски екипи са проверили полета и багажа на пътниците, след като той е кацнал в Модлин седем минути по-късно.

Втора бомбена заплаха бе съобщена за полет на скандинавските авиолинии SAS от Копенхаген до Варшава, който бе принуден да кацне на летище „Шопен“ и също бе подложен на проверка. От SAS по-късно заявиха, че полетът е кацнал безопасно във Варшава и пътниците са слезли от борда.

Трета заплаха бе съобщена за полет на Ryanair, превозващ 114 пътници от Манчестър, който е кацнал в Мурсия, Южна Испания, според Diari ARA.

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А четвърта заплаха по-късно бе получена за полет от Италия за България.

Макар че никой не е поел отговорност за заплахите, инцидентите отразяват нарастващите опасения в Европа относно хибридни заплахи срещу инфраструктурата на фона на засиленото напрежение в областта на сигурността след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Източник: Vesti.bg

Дрон, натоварен с експлозиви, бе открит в близост до украински самолет на летището „Лайпциг/Хале“ в Източна Германия през август, което предизвика антитерористично разследване. Германия обвини Русия за атаката.

Бомбена заплаха отклони полет от Лондон за София към Будапеща

Москва многократно е отричала участие в саботажи или хибридни военни операции и не е коментирала инцидентите от вторник в Полша.

Варшавското летище „Шопен“ остана отворено във вторник, съобщи говорител на аеропорта. Варшава разполага с две летища: „Шопен“ е в границите на града, а „Модлин“, използвано предимно от нискотарифни авиокомпании, се намира на около 22 мили от столицата.

Адам Шабловски, говорител на летище „Варшава-Модлин“, заяви пред tvn24.pl:

„Самолет от Лондон кацна на летище Модлин в 10:01 ч. със 181 души на борда. Летището е затворено. Очакваме сапьорските екипи“.

Източник: Vesti.bg

От летището заявиха в изявление, че след кацането самолетът е бил насочен към определена зона и ще остане там, докато властите, включително екипите по обезвреждане на оръжия, дадат указания.

На пътниците е било казано да изчакат в залата за пристигащи, докато се извършват проверките. По-късно във вторник от „Модлин“ обявиха, че останалата част от летището е възобновила работа.

Полет FR4116 на Ryanair от Манчестър до Мурсия в Испания също е кацнал безопасно със 181 пътници и седем членове на екипажа на борда. Местните медии съобщиха, че инцидентът е станал в 10:50 ч. местно време във вторник и че в момента се извършва проверка на летателната машина.

Отделно, самолет, изпълняващ полет от Бергамо, е кацнал на летище София, след като по имейл е била получена бомбена заплаха, съобщиха местните медии във вторник.

Специализирани антитерористични звена са проверявали самолета за евентуални взривни устройства, съобщи агенция БТА, цитирайки изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.

Това се случва ден след като полет на WizzAir от лондонското летище „Лутън“ за българската столица София бе пренасочен към Будапеща след съобщение за бомба във въздуха. В крайна сметка бе потвърдено, че тревогата е била фалшива.

Източник: The Independent/The Guardian    
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