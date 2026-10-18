Тревога на летище Лайпциг/Хале: Полиция претъри района, затвориха писта

П робивът в оградата на летище Лайпциг в източната част на Германия може да е от лека кола, съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.

Повреденият участък от съоръжението е близо до паркиран руски товарен самолет "Антонов", каза той.

Нарушаването на оградата стана причина за полицейска операция през изминалата нощ. Периметърът е претърсен, заявиха органите на реда и добавиха, че не са установени лица, които да са проникнали незаконно на територията на летището.

Въздушното движение не е нарушенo въпреки полицейската операция, съобщи по-късно днес летищен говорител.

Не са ограничени полетите - нито пътническите, нито товарните, каза той. Макар и северната писта да е затворена, втората писта позволява авиотрафикът да продължи без прекъсване, допълни говорителят.

Въз основа на събраните дотук данни от разследването полицията предполага, че "с голяма доза вероятност става дума за пробив в оградата, извършен с автомобил".