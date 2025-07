Нова смъртоносна нощна атака на Русия срещу Киев

С толицата на Украйна Киев отново е подложена на масивна нощна атака с руски дронове, съобщават местни власти, като най-малко двама души са убити, а 13 са ранени, а в града бушуват пожари, съобщава Би Би Си (BBC).

Властите в Киев съобщават, че останки от дрон са ударили покрива на жилищна сграда в централния Шевченковски район.

Кадри в социалните медии, все още непотвърдени от Би Би Си, показват експлозии в нощното небе, докато части за противовъздушна отбрана започват да отблъскват атаката. Украинските военни също предупредиха за заплаха от атака с балистични ракети.

Украйна съобщи за най-голямата руска въздушна атака във вторник вечерта, след като 728 дрона и 13 крилати или балистични ракети удариха градове в страната на множество вълни.

В ранните часове на четвъртък сутринта военната администрация на Киев съобщи за руски удари с дронове в шест градски района.

„Жилищни сгради, превозни средства, складове, офис и нежилищни сгради горят“, каза ръководителят на администрацията Тимур Ткаченко в публикация в Telegram.

„За съжаление, имаме двама загинали“, каза той по-късно. „Тези хора бяха убити от руснаците. Това е ужасна загуба“. Жителите на града бяха призовани да се укрият, докато сирената за въздушна тревога не бъде вдигната, а също и да затворят прозорците, когато се върнат по домовете си, защото в Киев има „много дим“.

През нощта украинските военновъздушни сили съобщиха за заплаха от руски атаки с дронове в редица региони. Не беше ясно веднага дали има жертви извън Киев. Руските военни не са коментирали съобщението за последната атака.

