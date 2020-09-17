Нова хипотеза за отравянето на Навални

К ритикът на Кремъл Алексей Навални е бил отровен от бутилка с вода в хотелската си стая в сибирския град Томск, а не на летището, както се смяташе досега, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Информацията беше съобщена от екипа му в коментар към видеоклип, публикуван в акаунта на Навални в Инстаграм.

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Опозиционният лидер се почувства зле по време на полет от Сибир към Москва миналия месец и впоследствие беше отведен в Берлин за лечение.

Според Германия той е бил отровен с нервнопаралитичното вещество Новичок. Москва твърди, че няма доказателства за отравяне.

Официално: Навални отровен с вещество от групата на Новичок

Кой е Алексей Навални?

Навални направи име като изобличи официално корупция по високите етажи на властта в Русия и нарече партията на президента Путин „партия на мошеници и крадци”. Той няколко пъти е лежал в затвора.

През 2011 г. беше арестуван и хвърлен в затвора за 15 дни след протести срещу предполагаемо фалшифициране на резултатите от парламентарните избори от партията Обединена Русия на Владимир Путин.

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Навални беше затворен за кратко и през 2013 г. по обвинения в присвояване, но отхвърли присъдата и я определи като политическа.

Направи опит да се кандидатира в президентските избори през 2018 г., но му беше забранено, заради предишни обвинения по дело за измама, за което заяви отново, че е политически мотивирано.

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През юли 2019 г. пък беше в затвора за 30 дни, след като призова за провеждането на нерегламентирани протести. Докато беше в затвора той се разболя и лекарите му поставиха диагноза „контактен дерматит”. Навални обаче каза, че никога не е имал остри алергични реакции, а личният му лекар предположи, че може да е бил изложен на „някакъв токсичен агент”. Самият Навални също каза, че смята, че може да е отровен.