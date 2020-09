Официално: Навални отровен с вещество от групата на Новичок

Г оворител на германското правителство обяви днес, че лабораторни тестове са установили "без всякакво съмнение", че руският опозиционер Алексей Навални е отровен с вещество от групата на Новичок.

A spokesman for the German Government says hospital tests show "without doubt" that a nerve agent of the Novichok group was used to poison Russian opposition politician Alexei Navalny



