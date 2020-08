Разследване: Сходства между отравянията на Навални и Гебрев

Г ерманските лекари от клиниката "Шарите", които лекуват руския опозиционер Алексей Навални, установиха контакт с българските медици, лекували бизнесмена Емилиян Гебрев, отровен в България през 2015 г. , пишат "Инсайдър", "Шпигел" и "Белингкат". Според цитираните издания преговорите между германските и българските медици показват, че експертите от "Шарите" виждат сходство между двата инцидента.

Трима руснаци обвинени за опита за убийство на Гебрев

Експерти, цитирани от "Шпигел", смятат, че Навални е изпитал въздействието на същото вещество от групата на органофосфатите, с което е бил отровен Гебрев. Към тях спадат различни инсектициди и нервни отрови като зарина и препарата "Новичок", се казва в материала.

