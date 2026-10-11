Нов удар по летището в Рияд: Пожар на Терминал 4 след атака със снаряд

В оенната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, съобщи, че е била извършена нова атака срещу летището в саудитската столица Рияд, предаде Франс прес.
Говорителят на коалицията, генерал Турки Ал Малики, съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. В резултат на удара е възникнал пожар.
BREAKING: 🇸🇦🇾🇪 Terminal 4 of King Khalid International Airport, Riyadh, has been directly struck by a Yemeni cruise missile There are dozens of casualties second day in a row https://t.co/00nqqpfxUZ— Megatron (@Megatron_ron) October 11, 2026
Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище.
Вчера в нападение срещу същото летище загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Военната коалиция заяви, че подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси са отговорни за атаката.